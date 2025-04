Hermannstadt - Petrolul 1-1. Marius Măldărășanu (49 de ani) a oferit primele reacții după remiza de pe teren propriu.

Tehnicianul sibienilor a dat din nou senzația că va părăsi echipa la finalul sezonului, fiind iritat de întrebările despre prelungirea contractului.

Măldărășanu condsideră rezultatul unul echitabil, având în vedere că golul echipei a venit în minutele de prelungire.

Hermannstadt - Petrolul 1-1 . Măldărășanu: „Trebuie să mă gândesc și la mine”

„Dacă mă uit în spate, când am avut noi 1-0 și am fost egalați, am fost dezamăgiți. Și acum suntem dezamăgiți, dar e un punct care ne ține sus acolo.

Mă bucur că am pus presiune, am stat acolo sus, multă presiune și la cornere și a venit și acea execuție a lui Ianis care ne-a adus acest punct.

Tot timpul ne dorim să câștigăm. Mereu tragem linie, analizăm, acum că golul a fost marcat în prelungiri, e un rezultat echitbal. Dacă punem pe seama ocaziilor, dominării, poate meritam mai mult.

Acum nu știu, poate ne-am crezut câștigătorii play-out-ului după victoria de la Sepsi, dar nu e așa. Fotbalul te pedepsește, trebuie să fie concentrat până la capăt”, a declarat Măldărășanu, la Digi Sport.

Întrebat despre ofertele pe care le are și despre refuzul de a prelungi contractul cu sibienii, acesta a răspuns:

„Nu e de o lună de zile oferta, dar nu contează, mai sunt atâția antrenori pe final de contract, dar se vorbește doar de prelungirea lui Măldărășanu. Sunt de 4 ani aici și știu exact ce se întâmplă, vom vedea ce va fi.

Pot să semnez prelungirea și ei să-mi ceară să plec după două etape, s-a mai întâmplat și după meciul cu Petrolul (1-4). Nu cred că e momentul să semnez prelungirea, trebuie mă gândesc și la mine”, a mai spus tehnicianul.

Măldărășanu, despre posibilul transfer al lui Ianis Stoica

Antrenorul e convins că atacantul lui Hermannstadt are un viitor strălucit și va avea partea de o mutare la vară.

„Cu siguranță va pleca în vară. El trebuie să fie sănătos, m-aș bucura să facă un turneu final bun, să aibă aport în minutele pe care le va juca, fie titular, fie că va intra pe parcurs.

Îi văd doar un viitor strălucit. Poate că în unele momente aleargă după cifre și poate aici a greșit în unele meciuri. A vrut să marcheze, dar și o pasă de gol înseamnă tot o cifră bună. Dar da, cred că la vară va pleca”, a încheiat antrenorul.

