„Idei și competență”  Dario Bonetti este încântat de parcursul celor de la Dinamo în noul sezon

Dario Bonetti (63 de ani) a dezvăluit, pentru GOLAZO.ro, care e principalul motiv pentru care Dinamo și-a găsit cadența în acest debut de sezon al Ligii 1

Fostul fundaș al celor de la Juventus i-a dat și un sfat lui Dennis Man cu privire la un eventual transfer

Italianul și-a amintit cu prețuire de Gigi Mulțescu, decedat pe 15 septembrie 2024

Fostul antrenor al celor de la Dinamo, Dario Bonetti, și-a schimbat radical părerea despre modul în care este gestionat clubul din Ștefan cel Mare.

Dacă în urmă cu doi ani era extrem de critic la adresa conducerii, acum italianul apreciază munca depusă de roș-albi .

Într-un interviu acordat pentru GOLAZO.ro, italianul s-a arătat impresionat de modul în care clubul a reușit să revină pe primele locuri ale Ligii 1, după câțiva ani extrem de dificili atât din punct de vedere material, cât și sportiv.

Bonetti i-a antrenat în trei rânduri pe „câinii roșii”, ultima dată în anul 2021. De numele său se leagă performanțe deosebite pentru echipa din Ștefan cel Mare. Cupa României și Supercupa, obținute în 2012, dar și „Minunea de la Liberec” din 2009.

Atunci, după ce Dinamo pierduse cu 0-3 meciul de la București cu Slovan, a câștigat în deplasare cu același scor, calificându-se în grupele Europa League după ce s-a impus la loviturile de departajare.

Dario Bonetti: „Nu e nevoie de mulți bani”

Bună ziua, domnule Bonetti. În primul rând, vreau să vă întreb dacă v-ați luat banii de la Dinamo. Știu că aveați în jur de opt salarii restante.

Da, am încasat tot ce aveam de primit pentru munca mea. Așa a decis instanța, iar apoi nu au fost probleme. Eu am vrut să fac treabă bună la Dinamo, dar am avut și ghinion. Apoi, în doar opt etape, cât am stat ultima dată, e greu de schimbat ceva.

Urmăriți parcursul celor de la Dinamo? Cum vi se pare începutul noului sezon?

Da, văd fiecare meci. Lucrul care s-a schimbat esențial este continuitatea rezultatelor. Dinamo a reușit și sezoanele trecute să aibă meciuri bune, dar apoi urmau câteva mai slabe. Plus ghinioanele ultimelor minute, când au pierdut multe puncte. Acum sunt mai constanți. Asta dă încredere jucătorilor. Iar pe teren se observă asta.

Despre actualul management ce spuneți?

Au demonstrat, cu toții de la club, că nu e nevoie de mulți bani pentru a construi o echipă competitivă. Am spus asta mereu. Unii se ascundeau în spatele vorbei „nu avem bani”. Dacă ai idei, competență, investești în tineri , care nu costă mult, poți avea rezultate. Iar jucători precum Cîrjan, Bani, Politic și alții îți pot aduce bani din vânzarea lor.

6 goluri a încasat Dinamo de la FCSB în ultimul meci pe care Dario Bonetti l-a petrecut pe banca tehnică a „câinilor roșii”, în sezonul 2021/2022

Dario Bonetti: „Man să rămână la Parma”

Ați avut trei mandate la Dinamo, în care ați trăit și bune, și rele. Ați mai antrena în România, acum că știți destul de bine fotbalul nostru?

Sigur că da. Să nu uităm că am luat și trofee cu Dinamo. Așa că m-aș întoarce cu plăcere în România , dar numai la un club serios, care să aibă o strategie pe câțiva ani. Chiar dacă nu sunt bani mulți, în cazul în care societatea respectivă are oameni competenți, se poate face performanță.

Euro 2024 a arătat o echipă a României capabilă să facă față cu brio unei astfel de competiții. La nivel de club, fotbalul nostru suferă încă. Cum se văd lucrurile din Italia?

Da, este adevărat, dar câțiva dintre fotbaliștii de la națională joacă aici și e normal ca ei să crească în valoare. Echipele românești, dacă ar juca an de an în grupele cupelor europene, ar avea numai de câștigat. Și financiar, și pe plan sportiv. Însă eu cred că nivelul fotbalului românesc are mari marje de îmbunătățire. Asta datorită multor talente tinere care, corect îndrumate, pot crește foarte frumos. Dar, sigur, la nivel de campionat, Superliga este încă departe de cele mai bune întreceri europene.

Ați vorbit despre jucătorii români din Italia. Dacă ați fi agentul lui Dennis Man, ce l-ați sfătui? Să plece acum de la Parma, dacă are o ofertă bună, sau să mai rămână un sezon acolo, în care să joace meci de meci?

Man a început foarte bine campionatul, demonstrează personalitate și calitate tehnică. S-a maturizat. Cu toate acestea, fiind încă destul de tânăr, cred că trebuie să continue la Parma , să joace la fel, să marcheze, să paseze decisiv. Iar apoi, cu siguranță, va ajunge la un club care-și propune mai mult decât Parma. Dacă se transferă acum, și iese dintr-un mediu propice pentru el, ar putea întâmpina dificultăți.

Am lăsat ce e trist la sfârșit. Știți că a murit domnul Mulțescu...

Da, o pierdere mare. A fost un om deosebit. Un dinamovist așa cum puțini mai sunt. Am vorbit cu dumnealui de multe ori și de fiecare dată am fost impresionat. O veste amară. Vreau să transmit condoleanțe familiei și tuturor celor care iubesc Dinamo.