FCSB - Rapid 0-0. Darius Olaru a oferit declarații la finalul meciului și a vorbit despre tactica defensivă abordată de Rapid.

În plus, căpitanul FCSB a vorbit și despre următorul derby, cu Dinamo, din Cupa României.

FCSB a remizat cu Rapid, scor 0-0, pe Arena Națională. Chiar dacă nu s-a marcat, cele două echipe au avut multe ocazii, iar portarul Rapidului, Benjamin Siegrist, a cel mai bun de pe teren.

Darius Olaru, nemulțumit de egal

„O partidă bună din partea noastră, am controlat jocul, din păcate doar golul ne-a lipsit în această seară, meritam victoria. Mai ales în prima repriză, la ce ocazii am avut, trebuia să marcăm, dar asta este fotbalul, mergem mai departe.

Nu mă așteptam să fie chiar așa defensivă (n.r. Rapid). Știam că punctul lor forte este contraatacul, dar nu mă așteptam să fie chiar așa defensivă.

Știam că trebuie să câștigăm în această seară, să ne revenim. Sunt convins că o vom face. Avem un lot bun și trebuie să fim concentrați”, a declarat Olaru.

Olaru, despre programul încarcat și despre derby-ul cu Dinamo

Darius Olaru a continuat: „Sunt meciuri multe, meciuri grele, depunem efort în fiecare dintre ele și e normal să se simtă oboseala la un moment dat.

Dar până acum am făcut-o bine, am știut să gestionăm bine ultimele meciuri, am reușit o serie bună de victorii.

Din păcate meciul cu Rangers ne-a cam pus un stop, parcă tot ce am făcut bun până acum s-a dus în acel meci.

Știam că trebuia sa câștigăm acest meci, dar cred că pe viitor o vom face și ne vom reveni, cu moral bun”.

Întrebat despre cel de-al treilea derby din ultimele săptămâni, cel cu Dinamo, de miercuri, 30 octombrie, Darius Olaru a răspuns:

„Așteptăm derby-urile. Sunt meciuri tari, pe care toți vrem să le jucăm și așteptăm meciul cu Dinamo.

Următorul meci e mereu cel mai important și chiar dacă e în Cupă, eu mă gândesc să câștig fiecare meci. Și la antrenament dacă avem un meci, eu vreau să-l câștig. ”

Florin Tănase, gata de meciul cu Dinamo

„Sperăm să câștigăm derby-ul cu Dinamo. Jucăm la doar trei zile distanță, dar trebuie să câștigăm.

Nu țin minte să fi avut o serie de meciuri atât de intense, dar suntem pregătiți din punct de vedere fizic.”, a declarat Tănase, la finalul meciului cu Rapid.

