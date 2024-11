„O perioadă perfectă” David Miculescu, entuziasmat de victoria cu U Cluj și de convocarea la națională: „Merit”

U Cluj - FCSB 1-2. Campioana s-a impus în deplasarea de pe Cluj Arena și ajunge pe locul 5, la egalitate cu CFR Cluj și la 6 puncte de lider.

David Miculescu (23 de ani), decisiv la golul 2 al lui Bîrligea, și-a arătat entuziasmul față de ultimele victorii și față de prima convocare la echipa națională.

FCSB s-a impus la limită, scor 1-2 pe terenul liderului U Cluj și a ajuns la 5 meciuri fără înfrângere în toate competițiile.

U Cluj - FCSB 1-2. Miculescu: „E o perioadă perfectă”

Atacantul campioanei a reușit o pasă decisivă la golul doi și s-a declarat extrem de mulțumit de forma pe care traversează FCSB.

„O victorie foarte importantă, 3 puncte foarte importante, știam că ne va aștepta un meci greu, dar ne bucurăm ca am ieșit cu cele 3 puncte de pe teren.

Am dat o pasă de gol azi, sper să continui pe această linie, să-mi ajut echipa cât mai mult. Suntem într-o perioadă perfectă, am câștigat în Europa, am câștigat și azi, iar acum merg la echipa națională.

Dacă cei de acolo m-au chemat, înseamnă că merit. Mâine plecăm, vom avea și acolo două meciuri grele, voi juca cu ei pentru prima dată, dar sper să câștigăm. Vă dați seama, am emoții, dar pe majoritatea de acolo îi cunosc, abia aștept să ajung mâine și să fie bine”, a declarat Miculescu după meci, pentru Digi Sport.

VIDEO Golurile marcate de FCSB

Campioana FCSB are cinci fotbaliști convocați de Mircea Lucescu pentru dubla din Liga Națiunilor, cu Kosovo și Cipru.

David Miculescu a fost chemat în premieră la echipa națională, în timp ce Daniel Bîrligea se află la prima convocare în mandatul lui Mircea Lucescu.