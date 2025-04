Cristian Gațu, 79 de ani, dublu campion mondial și legendă a handbalului românesc, s-a mutat în Rin Grand Residence, fostul hotel deținut de Ionuț Negoiță, ex patron la Dinamo, între 2013 și 2020.

Alături de alți zeci de oameni, Gațu spune că s-a trezit într-un nod de „prostituție, trafic de persoane și droguri”.

„Am fost martorul unor lucruri umilitoare”, spune fostul căpitan al echipei naționale de handbal, care acuză că siguranța sa și a celor din jur e în pericol. GOLAZO.ro a discutat despre „fenomenul RIN” cu Ionuț Negoiță.

În sudul Capitalei, aproape de cursul Dâmboviței, într-un cunoscut complex de blocuri înalte, un bărbat de 79 de ani, numai fibră, a ieșit pe hol după ce a auzit zgomote puternice.

„O domnișoară bătea cu picioarele în ușa unui apartament vecin, acuzându-și soțul că l-a prins cu o femeie pe care o plătise pentru sex”, povestește bărbatul.

Vecinul care a ieșit să discute cu femeia este Cristian Gațu. Handbalist de două ori campion mondial cu echipa națională (1970 și 1974) și de două ori medaliat olimpic (Munchen 1972 și Montreal 1976), el s-a mutat în cartierul rezidențial de la Rin Grand Residence, deținut de Ionuț Negoiță, la rândul său persoană publică legată de sport, prin clubul de fotbal Dinamo, pe care l-a deținut.

Cristian Gațu: „Tot Bucureștiul știe ce e aici, autoritățile nu fac nimic”

Fostul căpitan al echipei naționale de handbal susține că, alături de alți mulți proprietari, s-a trezit într-o lume populată de site-uri de anunțuri pline cu dame de companie ce oferă servicii în apartamentele de la Rin, trafic de persoane, consum și trafic de droguri. Proprietarii susțin că încearcă să-și apere liniștea și siguranța vieții prin plângeri, care ”au ajuns degeaba”, spune Gațu, și la DIICOT.

„Trăim un haos în blocuri, din cauză că, din cele peste 800 de apartamente, mai mult de jumătate sunt închiriate în regim hotelier. De la zi la zi clachez! Tot Bucureștiul știe ce e aici, eticheta pe această zonă, ce se întâmplă aici…” , explică Cristian Gațu, într-o discuție cu GOLAZO.ro.

Nici măcar alcătuirea unei asociații care să le sindicalizeze acțiunile și să-i protejeze nu le-a reușit. O asociație, spune Cristian Gațu, le-ar da posibilitatea să voteze (50% +1) să nu mai accepte închirierea apartamentelor în regim hotelier, reducând din presiunea interlopă asupra zonei și complexului imobliar.

Florin Grigore: „Două fete tinere au decedat din cauza unei supradoze”

Nu doar Gațu, ci și Florin Grigore, proprietar și el de apartament în complexul Rin și președintele asociației de proprietari, dizolvate în instanță, susține și el că în blocurile de la RIN nu domnește legea, ci forța, afacerile negre:

„Există un regim hotelier ilegal. Un regim care e o sursă importantă de venit nefiscalizat, dar care și atrage în bloc prostituție, proxenetism, trafic de minori și droguri. Cauză care este și pe rolul DIICOT.

În urmă cu câteva zile, în bloc au decedat două persoane din cauza unei supradoze. Și totuși Claro,firma administrator, asigură tuturor celor care închiriază un tratament preferențial”.

Cele două decese din urmă cu câteva zile sunt ultimele. Au mai fost două în urmă cu un an, în 2024, chiar în corpul de bloc al domnului Gațu. Ambele de sex feminin, ambele racolate de pe un site de anunțuri de cei care administrează regimul hotelier. Un fapt grav! Le-a adus aici promițând un venit minim de 10.000 de lei și condiții de lux. Florin Grigore, locatar

I-aș transmite domnului Negoiță să nu creadă că toți suntem proști așa cum au fost suporterii lui Dinamo arunci când a vândut echipa acelor spanioli. E limpede că nu e de bună credință atunci când nu caută să sprijine în niciun fel demersul nostru. Și am tot avut ședințe și discuții cu dânsul și tot nu s-a întâmplat nimic. Florin Grigore, locatar

Ionuț Negoiță: „Ei pot reclama la poliție dacă se întâmplă ilegalități”

Firma care administrează blocurile se numește Claro Finance Business Solutions SRL.

Este deținută, printr-o înlănțuire de firme, de familia Negoiță. 99% din acțiunile firmei aparțin Domus Stil Imobiliare, SRL care are în acționariat, cu 76%, firma Value Investor Expert. Aceasta din urmă e pe numele a trei membri din familia Negoiță, Ionuț (30%), Ilie (10%) și Lidia (10%) (n.r. părinții fraților Negoiță) și două firme din grupul RIN (Grand State și Resort&Spa), tot proprietate a familiei Negoiță.

Gațu spune că și-a pierdut complet încrederea în Negoiță: „Nu știam că ascunde lucruri atât de urâte sub masca pe care o purta. Azi nu mai am niciun fel de încredere! Am vorbit cu dânsul, am realizat că nu se va rezolva nimic. E foarte periculos ce se întâmplă aici, am fost martorul unor lucruri umilitoare”.

Contactat de GOLAZO.ro, Cătălin Vațe, reprezentant al firmei Claro, nu a răspuns mesajului primit. A făcut-o, în schimb, Ionuț Negoiță, care aruncă vina în curtea proprietarilor, cărora le cere mai multă implicare:

„Putem vorbi vorbe, pentru că sunt gratuite. Dânșii sunt proprietari acolo, pot face mai multe… Asta dacă e adevărat ceea ce spun, dar eu cred că se și exagerează. Probleme sunt peste tot, în orice loc sau comunitate, oameni de tot felul. E un fenomen extins. Haideți să… Putem vorbi pe lângă subiect de multe ori”, a spus omul de afaceri, fratele primarului Robert Negoiță, de la Sectorul 3.

„Fenomenul Airbnb și Apart Hotel e peste tot. Într-adevăr legislația e subțire. La hotel trebuie să avem 20 de avize/autorizări, pe când în regim hotelier, dacă îți trebuie 2-3… Pentru cei care au, unii n-au deloc. Dar, repet, nu e doar la noi. Problema cealaltă, că există nu știu ce spun ei… Există autorități! Ce problemă are Claro?”, completează Ionuț Negoiță.

„De unde să știe Claro? Dânșii pot reclama la poliție dacă se întâmplă ilegalități! Despre ce vorbim?”, mai spune cel care a deținut complexul imobiliar.

Domnul Gațu e un domn, nu la dânsul mă refer! Serviciile de administrare pe care ni le-am asumat, noi le-am realizat! Să-și asume o firmă de pază, dar au zis că va costa. Normal că e un preț. Ionuț Negoiță

Fostul patron al lui Dinamo a vorbit și despre tentativa locatarilor de a se organiza pentru a bloca închirierea apartamentelor în regim hotelier: „Asociația se va face doar în cadrul legii. Dacă dânșii aveau dreptate, judecătoria dădea aviz! Dacă ei întruneau o majoritate conform legii, mă puteam eu opune? E ușor de aruncat cu noroi! Să se organizeze! Să se adune!”.

„Am 10-12-15 ansambluri rezidențiale, am multe pe cap. Sunt câțiva care tot aruncă cu noroi, cine îi oprește să facă lucruri? M-am văzut cu domnul Gațu, dar ne întâlneam degeaba. Le-am zis să facă și ei lucruri, dar ei aveau pretenții de la noi. Dacă ei trăiesc acolo, sună la poliție! Eu nu sunt poliție! ”.

„Altfel ne întâlnim și pierdem timpul! Dânșii mi-au spus că ar fi problemele despre care spuneți, dar unde nu sunt probleme? E pe undeva? Știu că ar exista, le-am zis să facă demersurile legale, dar nu să basculeze la mine”, a încheiat Ionuț Negoiță.

M-am implicat în toate problemele lor, dar nu pot pierde vremea mereu. Noi nu mai suntem proprietari acolo, mai facem administrarea încă un an sau doi, până se constituie o asociație de proprietari cum trebuie, conform legii, și am încheiat subiectul. Nu facem dragoste cu sila. Ionuț Negoiță