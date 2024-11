„Am pierdut un punct” Florin Tănase, supărat pe echipa sa, după U Craiova - FCSB 1-1: „Să ne fie învățătură de minte!”

Universitatea Craiova - FCSB 1-1. Florin Tănase s-a declarat nemulțumit de punctul obținut de campioana României în meciul din Bănie.

Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, cu campioana României, duminică seara, după un meci cu 3 cartonașe roșii.

Florin Tănase: „Să ne fie învățătură de minte”

Imediat după fluierul final, Florin Tănase a spus că echipa sa nu se mulțumește cu un singur punct din această partidă.

„Un meci intens, din păcate n-am făcut ce trebuia pentru a ține de rezultat. Trebuie să jucăm altceva în repriza a doua, să mai marcăm.

N-ai voie să nu câștigi un meci când ai un om în plus din prima repriză. Important a fost că am avut 1-0 cu om în plus și nu am câștigat.

Am crezut că va fi mult mai ușor și nu a fost așa. Sper să ne fie învățătură de minte și pe viitor să nu mai tratăm așa.

La penalty, așteptam să decidă dacă e sau nu. Dacă a fost ofsaid sau nu, a fost linia dreaptă, strâmbă, nu mai contează. S-a terminat 1-1, am pierdut două puncte mari aici”, a spus Tănase la Prima Sport.

VIDEO Penalty pentru FCSB, anulat de VAR

Mijlocașul celor de la FCSB a fost întrebat și de ce părere are despre cele două cartonașe roșii încasate de campioană în ultimele minute ale meciului:

„N-am văzut prea bine, Alhassan și Dawa știu mai bine dacă au fost sau nu. Nu mai contează. Trebuia să câștigăm. Consider că am pierdut două puncte, nu am câștigat unul”.

În remiza cu Craiova, Florin Tănase i-a centrat lui David Miculescu, cel care a marcat singurul gol al campioanei, din minutul 17.

David Miculescu, nedumerit de faza cartonașelor roșii

Marcatorul golului FCSB-ului nu a înțeles ce s-a întâmplat la faza când Dawa și Alhassan au primit cartonașe roșii, înainte cu câteva minute de fluierul final:

„Am avut câteva ocazii, a venit penalty-ul, ne-au egalat.

Pe final nici eu nu mai știu ce s-a întâmplat, penalty, eliminări.

La gol am plecat, mi-a dat pasă, am dat la poartă și mă reușit să înscriu.

Un punct în deplasare este cât de cât ok pentru noi, dar doream să câștigăm și să luăm cele 3 puncte.

Nu suntem chiar așa obosiți, ne refacem bine, am condus cu 1-0, dorim să câștigă. Partida din Europa va fi grea, vrem să câștigăm”, a declarat David Miculescu la finalul partidei.

În urma aceste remize, FCSB urcă pe loc de playoff, locul 6, cu 21 de puncte, iar Universitatea Craiova se află pe poziția 5, cu 22 de puncte.