Universitatea Craiova a învins-o pe U Cluj, scor 2-1, în ultimul meci al etapei #3 din Liga 1.

Elevii lui Sabău au început meciul mai determinați, având mai multe ocazii importante.

Universitatea Craiova - U Cluj 2-1 . Elevii lui Rădoi obțin victoria în minutele de prelungire!

Primul gol al partidei a venit în minutul 32, când Miguel Silva a înscris cu capul, după un corner executat de Fabry.

Apoi, clujenii au mai încercat poarta lui Isenko, în minutele 35 și 40, prin ocaziile lui Lukic și Drammeh, dar fără efect.

În repriza a doua, jocul oltenilor s-a îmbunătățit. Totuși, rezultatul de pe tabelă nu s-a schimbat până când meciul n-a intrat în ultimele 10 minute.

În minutul 86, mingea l-a lovit în mână pe Miguel Silva, autorul primului gol, iar arbitrul a dictat penalty. Lovitura de pedeapsă a fost executată de Assad Al-Hamlawi, care a marcat fără emoții.

În minutul 90+1, Mora a centrat în careu către Nsimba, care a încercat să finalizeze, dar mingea a ricoșat din el și a ajuns la Al-Hamlawi, care a reușit „dubla”!

VIDEO: Cele două goluri marcate de Al-Hamlawi , eroul oltenilor!

Schimbări cu probleme la U Craiova: au fost 12 fotbaliști pe gazon

În minutul 71, Craiova a făcut 3 schimbări: Screciu l-a înlocuit pe Mogoș, Nsimba pe Crețu și Băluță pe Stevanovic.

La ultima, Băluță a intrat pe teren fără ca Stevanovic să iasă, astfel că oltenii au avut 12 oameni pe gazon timp de câteva secunde, în care mingea nu a fost în joc, pentru că Fabry primea îngrijri medicale.

Arbitrul de rezervă l-a chemat la margine pe centralul Bîrsan și i-a semnalat problema.

Stevanovic a ieșit și s-a restabilit egalitatea din teren, 11 la 11. Banca ardelenilor a protestat vehement, dar arbitrul a decis ca partida să se reia fără alte probleme.

Universitatea Craiova - U Cluj 2-1

Au marcat: Al-Hamlawi (min. 87 pen., 90+1) / M. Silva (min. 32)

Min. 90+8 - Final de meci

Min. 90+1 - Gol! (2-1) Mora centrează în careu, Nsimba încearcă să finalizeze, dar mingea ricoșează din el și ajunge la Al-Hamlawi, care înscrie

Min. 87 - Gol! (1-1) Assad Al-Hamlawi înscrie!

Min. 86 - Mingea îl lovește în mână pe Silva în careu, iar arbitrul dictează penalty pentru Craiova.

Min. 82 - Anzor este înlocuit de Teles

Min. 71 - Screciu și Băluță sunt introduși pe teren. Vor ieși Mogoș și Stevanovic

Min. 70 - Mingea ajunge la Stevanovic, după un corner, iar sârbul trimite în bară.

Min. 63 - Bic, Lukic și Murgia sunt înlocuiți de Simion, Nistor și Thiam

Min. 54 - Fabry șutează de la distanță, dar trimite peste poartă

Min. 52 - Fabry primește un cartonaș galben

Min. 49 - Mora primește o pasă, pătrunde în careu, îl driblează pe Isenko și înscrie, dar arbitrul semnalizează ofsaid

Min. 46 - Meciul se reia

Schimbare la U Cluj: Cristea este înlocuit de Artean. U Craiova face și ea o mutare: Cicâldău este înlocuit de Houri

Min. 45+4 - Pauză!

Min. 45+2 - Oltenii cer penalty după un duel dintre portarul Lefter și Baiaram, însă faza a fost oprită anterior pentru offside.

Min. 42 - Cristea primește un cartonaș galben

Min. 35 - Isenko salvează Craiova cu o intervenție excelentă la lovitura de cap trimisă de Lukic

Min. 32 - Gol (0-1) Miguel Silva înscrie cu capul după un corner executat de Andrej Fabry

Min. 30 - Baiaram trimite un șut, dar Lefter este atent și reține mingea.

Min. 21 - Macalou pătrunde în careu și centrează către Lukic, care nu reușește să trimită balonul în poartă. Drammeh continuă faza, dar șutul său este blocat de Isenko

Min. 13 - Romanchuk îi pasează lui Mogoș în careu. Fundașul reia, dar trimite în blocaj

Min. 1 - Partida începe acum!

Universitatea Craiova - U Cluj, echipe de start

U Craiova: Isenko – Mogoș, Stevanovic, Romanchuk -Mora, A. Crețu, Mekvabishvili, Rădulescu – Cicâldău - Al Hamlawi, Baiaram

Isenko – Mogoș, Stevanovic, Romanchuk -Mora, A. Crețu, Mekvabishvili, Rădulescu – Cicâldău - Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Lung, Ndong, Băsceanu, Fălcușan, Matei, Houri, Nsimba, T. Băluță, Teles, Barbu, Markovic, Screciu

Lung, Ndong, Băsceanu, Fălcușan, Matei, Houri, Nsimba, T. Băluță, Teles, Barbu, Markovic, Screciu Antrenor : Mirel Rădoi

: Mirel Rădoi U Cluj: Lefter - Chipciu, Codrea, I. Cristea, M. Silva - Bic, Drammeh, Murgia, - Fabry, Macalou, Lukic

Lefter - Chipciu, Codrea, I. Cristea, M. Silva - Bic, Drammeh, Murgia, - Fabry, Macalou, Lukic Rezerve : Gertmonas, Chirilă, Chinteș, Artean, Simion, Nistor, Barstan, Bota, Thiam, Trică

: Gertmonas, Chirilă, Chinteș, Artean, Simion, Nistor, Barstan, Bota, Thiam, Trică Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău Stadion : „Ion Oblemenco”, Craiova

: „Ion Oblemenco”, Craiova Arbitru: Marcel Bîrsan, Asistenți: Marius Marica, Traian Neacșu, VAR: Cătălin Popa, AVAR: Romică Bîrdeș

Mirel Rădoi: „Avem ceva probleme”

Rădoi susține că lotul său nu se prezintă în cea mai bună formă la meciul cu U Cluj, însă și adversarii trec printr-o situație asemănătoare.

„Va fi un meci echilibrat, cu două echipe care vin după meciuri în deplasare în cupele europene. Sper ca, fiind echipa gazdă și jucând acasă cu suporterii în spate, Universitatea Craiova să câștige această partidă.

Avem ceva probleme după deplasarea din Sarajevo. Acuzăm și o stare de oboseală, dar și ceva probleme de sănătate.

Sperăm ca după ultimele discuții cu departamentul medical să luăm cele mai bune decizii”, a spus Rădoi la conferința de presă.

Ioan Ovidiu Sabău: „Mă interesează cum vom arăta ca stare de spirit”

Tehnicianul clujenilor a vorbit și el despre țintele pe care are pentru partida din Bănie.

„Va fi un joc în care va trebui să găsesc soluțiile cele mai bune. Si cu jucătorii nerefăcuți a fost o perioadă dificilă. Am ajuns vineri după meci, am avut o zi de refacere. Sâmbătă ne-am urcat în autocar și am făcut 7 ore si ceva.

Trebuie sa găsesc jucătorii care pot să ducă un astfel de meci, din punct de vedere fizic. Aici e preocuparea mea.

Sunt și acele mari probleme cu privire la fundașii centrali care lipsesc, iar în situațiile acestea trebuie să găsesc jucătorii care vor să lupte. Nu mă preocupă rezultatul, pe cât mă preocupă cum vom arăta ca stare de spirit și câți jucători înțeleg ce înseamnă acest club si obiectivele noastre”, a spus Sabău la conferința de presă.

