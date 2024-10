David Popovici (19 ani) și-a prelungit contractul cu CS Dinamo până în 2028.

Înotătorul a ajuns la Dinamo în 2021, chiar de la rivala CSA Steaua, iar de atunci a cucerit numeroase medalii de aur la Campionatele Mondiale și Europene.

David Popovici, la CS Dinamo până în 2028

Acordul dintre Popovici și CS Dinamo expira după JO de la Paris, unde înotătorul a obținut aurul la 200m liber și bronzul la 100m liber, însă înțelegerea a fost prelungită pentru încă 4 ani.

Anunțul a fost făcut de Ionuț Popa, președintele clubului alb-roșu dorind astfel să pună capăt zvonurilor conform cărora fenomenul din lumea natație ar putea ajunge în SUA.

„Este adevărat! Cu David Popovici vom avea continuitate şi este legitimat până în 2028 la clubul nostru. Vom continua împreună, nu s-a pus problema să nu” , a spus Ionuţ Popa pentru fanatik.ro.

De ce rămâne David Popovici în România: „Sunt legat destul de mult de ţara mea”

La începutul lunii octombrie, David Popovici a explicat de ce a ales să rămână în România, deși a avut oferte importante din străinătate.

„Sunt destul de mult legat de ţara mea, pentru că aici am crescut, aici am rădăcinile.

De ce aleg să stau aici? E un motiv destul de simplu. Poate e schimbat puţin faţă de cel pe care îl aveam în urmă cu trei ani, când îmi doream să ajung să studiez în State, să concurez pentru universităţile lor, dar în continuare să concurez pentru România. Asta nu s-ar fi schimbat niciodată.

Am o echipă foarte bună aici. În primul rând relaţia pe care o am alături de antrenorul meu e de nepreţuit. De ce aş da ceva ce ştiu că funcţionează… chiar dacă la schimb voi primi cea mai importantă diplomă de studiu sau şansa să mă laud că am studiat la Stanford sau Princeton?

Nu se ştie niciodată, abia am împlinit 20 de ani, mă pot duce oricând. Numai că momentan simt că am o misiune mai importantă aici în România”, a declarat David Popovici pentru digi24.ro.

Cele mai importante medalii din cariera lui David Popovici: