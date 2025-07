„Am avut ochi la Zicu” Marica se felicită după victoria obținută de Farul cu FCSB: „Mai bună și în egalitate numerică ” + Fotbalistul remarcat

FCSB - FARUL 1-2. Ciprian Marica (39 de ani), acționar al „marinarilor”, nu crede că eliminarea lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) a făcut diferența în meciul din etapa a treia.

Fostul atacant l-a lăudat pe antrenorul Ianis Zicu (41 de ani) și a remarcat un jucător: „E muncitor și are calitate”.

Gigi Becali a afirmat că ieșirea nervoasă a lui Târnovanu a schimbat cursul jocului, însă Marica susține că Farul a fost echipa mai bună pe toată durata partidei.

FCSB - FARUL 1-2 . Ciprian Marica: „Am fost mai buni ca ei”

„Nu m-am așteptat la rezultatul ăsta. Am sperat la maximum un egal. Jocul ne-a demonstrat că și la 11 la 11 am fost egali cu ei. Mi s-a părut că prima repriză a fost a noastră. A fost un meci mai bun al Farului și victorie meritată.

Nu sunt de acord cu domnul Becali. Cred că Farul a fost mai bună și în egalitate numerică. Chiar am fost mai buni ca ei. Am controlat partida și a fost meciul nostru.

Nu cred că doar eliminarea a făcut ca Farul să câștige. Fotbalul e pe goluri. Ei au marcat primii, după aceea deliberat s-au retras puțin”, a spus Marica, potrivit gsp.ro.

Marica, despre eliminarea lui Târnovanu: „Nu ai voie să reacționezi de maniera asta!”

Marica nu ințelege ce l-a determiniat pe Târnovanu să-și piardă cumpătul. Și s-a declarat mulțumit de arbitrajul lui George Găman.

„Nu am înțeles de unde atâția nervi și tensiune (n.r. la Târnovanu). Nejustificată. Nu ai voie să reacționezi de maniera asta. Și mie mi s-a întâmplat pe fondul unui exces de zel.

Trebuie să fie atent, să îți stăpânești nervii. Îmi pare rău pentru Târnovanu. Mai calm, așa. Nu era un meci pe viață și pe moarte. Nu era o miză atât de mare.

Și noi am avut primele două etape arbitraje contra, dar nu s-au întâmplat astfel de evenimente. Mai atenți. Nu ne-a deranjat arbitrajul. Am văzut altele și mai rele în primele două etape. Ce a fost de dat a dat și a văzut jocul. Nu am nimic să îi reproșez.

Doar la faza aia inițierea atacului este în afara careului, dar contactul efectiv este în careu. Când totul se termină cu bine, știți cum e…”, a mai spus oficialul constănțenilor.

Marica: „Am avut ochi la Ianis Zicu. Tănasă, o apariție plăcută”

După plecarea lui Gică Hagi de pe banca tehnică, Farul l-a adus pe Ianis Zicu, antrenor care o promovase pe Metaloglobus. Marica crede că a fost alegerea potrivită.

„Avem suflu și putem să ținem piept FCSB-ului. Am putut să alergăm mai bine de 90 de minute. Tănasă este o apariție plăcută. Ianis îmi spunea de el în pregătire.

E un jucător care nu are un fizic de invidiat, dar e muncitor și are calitate. Mă bucur pentru el, dar și pentru echipă și Ianis: două victorii și un egal, excelent.

Am avut ochi la Ianis Zicu. Are stofă. Cel mai mare câștig al lui este că faci jucătorii să joace de plăcere și să se autodepășească. Mi se pare că se autodepășesc.

Ne-am bucura de play-off. Acum visăm frumos. Ne lipsesc niște jucători. E mult de muncă. Ne dorim”, a concluzionat oficialul clubului de la malul mării.

VIDEO Dezvăluirile lui Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11: „ Mi-a zis «Băi băiatule, tu ești nebun? Ești încă tânăr, nu poți face asta»”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport