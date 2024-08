Katinka Hosszu a declarat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că a fost surprinsă de doborârea recordului mondial la 100m liber de către chinezul Zhanle

Pan Zhanle a spulberat vechea sa performanță la 100m liber, 46.40 față de 46.80

„Finala a arătat foarte diferit față de cele de la alte ediții ale JO”, a mai spus Katinka Hosszu

Katinka Hosszu (35 de ani) este definiția succesului. „The Iron Lady”, așa cum a fost supranumită, este triplă campioană olimpică (la 100m spate, 200m și 400m mixt). A mai câștigat 26 de medalii la Campionatele Mondiale și 35 la cele Europene.

În 2014 a devenit prima înotătoare, sau înotător, care a spart bariera celor 1 milion de dolari strânși doar din premii.

Sportiva din Ungaria a acceptat să vorbească pentru GOLAZO.ro despre David Popovici, recordul lui Pan Zhanle și controversa iscată de Brett Hawke în urma noului record mondial stabilit de chinez. La această ediție a JO, Katinka Hosszu este expert Eurosport în emisiunea „Bonjour, Paris!”, difuzată zilnic, de la 09:00, pe Eurosport 2.

Bună ziua, Katinka, și mulțumim pentru amabilitate! Pan Zhanle, Kyle Chalmers, David Popovici. Este acesta podiumul așteptat?

Chinezul a fost foarte puternic în semifinale. Chiar și așa, am fost foarte surprinsă de doborârea recordului. Nu văzusem încă un record mondial la Jocurile Olimpice. De asemenea, e neobișnuit ca de abia în ziua a cincea să fie astfel de performanță. De aceea cred că este incredibil. După Pan Zahnle, evident, lupta celorlalți a fost foarte echilibrată.



Chalmers nu părea atât de puternic. Plonjarea lui pur și simplu nu a fost corectă. Nu a fost eficientă. Mi s-a părut ieșit din cursă. Dar a făcut o treabă extraordinară revenind în a doua jumătate. În ceea ce mă privește, ca sportivă din Ungaria, evident, nu prea sunt fericită că Nemeth a luat doar locul 4, la o sutime de David. Popovici, din ceea ce am văzut, din reacția lui, a fost fericit cu bronzul. Cred că asta e și ideea la 100 de metri liber. Finaliștii sunt atât de puternici, încât e o reușită doar să fii pe podium. Este o realizare importantă.

Spune-mi, te rog, atunci când ești la la o sutime de medalia de argint, chiar dacă ai un alt aur, regreți?

Nu cred că mai ai vreun regret în acel moment. Nu are de ce să îți pară rău. Cred că David, câștigând 200m liber, nu mai avea presiune. Sigur, vrei medalie, iar el a reușit asta. E campion olimpic și nimeni nu-i poate lua asta. Nici medalia (n.r. – râde). Deci, practic, tot ce a venit după a fost un bonus. Deci, fiind pe podium, asta rămâne important. Nu cred că ar fi făcut o mare diferență dacă ar fi câștigat argintul. E excelent că a luat o medalie, repet.

E bine că e doar bronz? Mă gândesc acum că David are pentru ce să tragă și la Los Angeles, în 2028.

Exact la asta mă gândeam și eu. Cred că este o motivație bună pentru el. Am văzut ce a spus după cursă, că trebuie să muncească din greu și că nu e imposibil să doboare recordul lui Pan Zhanle. Așa că, dacă a spus asta, sigur că se gândește deja la cursa de 100m liber de la JO din 2028.

Cum poate să-și îmbunătățească David primii 50 de metri ai cursei? Forța fizică?

Cu siguranță cred că mai are nevoie de puțină forță pentru a fi mai rapid la începutul cursei, dar are doar 19 ani. De fapt, bărbații nu sunt complet maturi la 19 ani în ceea ce privește dezvoltarea fizică. Nu este încă la apogeul formei sale, așa cum va fi peste câțiva ani. Va mai câștiga mușchi și putere și, prin urmare, va fi mai rapid pe primii 50 de metri.

Crezi că David ar putea face pasul în SUA, cu tot cu antrenor? Ar fi indicată o astfel de mutare pentru el?

Nu cred că ar fi bine să mă pronunț, pentru că nu știu suficiente despre el. Dar îți pot spune cum a fost pentru mine. Am plecat în SUA când aveam 19 ani. Exact aceeași vârstă ca a lui David. A fost o experiență uimitoare. Nu sunt sigură că aș fi continuat să înot dacă aș fi rămas în Ungaria. Am acumulat o bază foarte bună în țara mea.



O etică a muncii foarte bună. Iar ceea ce mi-au oferit cei din SUA a fost încredere, gândire pozitivă, căutarea oportunităților de a fi mai bună și, în principiu, să mă distrez în acest sport. Dacă aceste două aspecte sunt împreună... cred că asta m-a făcut cea mai bună din lume.

Trebuie să-ți asumi riscuri pentru că e diferit în SUA. Poate fi un pic riscant, mai ales pentru David, care este deja cel mai bun din lume. Vrei să te îmbunătățești, dar îți asumi.

În momentul în care eu am plecat în SUA, eram numărul 12. E o întrebare interesantă, dar este foarte, foarte complicată.

Apropo de antrenori. Leon Marchand se antrenează cu Bob Bowman, iar acest lucru se vede. Francezul e colosal.

Exact. Și cred că având un antrenor grozav și un staff bun în jurul tău, psihologul tău, fizioterapeutul tău, informațiile primite chiar și despre recuperarea ta, nutriția ta, toate acestea fac diferența. Toate acestea joacă acum un rol enorm în ceea ce privește pregătirea. Și, desigur, pentru Leon, un antrenor ca Bob Bowman, care e un geniu, practic, doar a lucrat cu Phelps, e un factor uriaș de încredere. Bob a fost în acest „pantof” înainte. nu-i așa? El știe despre ce vorbește și l-a îndrumat excelent pe Marchand.

Pan Zhanle nu s-a calificat din serii la 200m liber. Apoi a făcut-o, dar cu al 13 timp al seriilor, la 100m liber. A fost o tactică?

Cred că putem doar specula. Se poate întâmpla să nu fii în starea de spirit potrivită. Am văzut concurenți care intră într-o competiție și, la prima probă pe care o fac, nu se descurcă foarte bine. David e întotdeauna bun. Și eu am fost la fel, cred. Întotdeauna îmi calculam rezultatele. Îmi plăcea să fiu pe culoarul 4 pentru semifinale și finale. Pan Zhanle a făcut ceva diferit, dar nu putem decât să speculăm ce s-a întâmplat cu el.



Ce ne poți spune despre Brett Hawke. A fost un antrenor bun al lui Cesar Cielo?

În mod evident, datorită rezultatelor lui Cielo. Și, de asemenea, știu mai multe despre munca sa cu Bruno Fratus (n.r. – medaliat cu bronz la JO Tokyo 2020 în proba de 50m liber).



Te întreb asta pentru că Brett Hawke l-a acuzat că a trișat. Că e imposibil să scoți acel timp, mai ales într-un bazin lent.

Evident, nu sunt eu cea care să facă judecăți sau acuzații. Pentru mine, cine nu este dovedit dopat e un atlet curat. Ideea este că David a spus că recordul este un timp de bătut. Deci, cred că acesta este punctul pe care trebuie să îl luăm în considerare. Competitorul lui Pan crede că, uite „e un timp pe care îl putem face”. Deci David are deja acest timp în minte.

Din 1972, când Mark Spitz a corectat recordul mondial pe care îl avea deja, recordul mondial la 100m liber a fost, corectat de 26 de ori. Doar 3 înotători au depășit recordul cu patru zecimi. Asta ne arată că Zhanle a fost uimitor aseară?

Bineînțeles. De fiecare dată când cineva bate un record mondial, vorbim despre ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum, nu? Dar, da, este diferența de timp, care e uimitoare. Și pentru mine a fost surprinzătoare. Uitându-mă la finală, nu a părut ca una de Jocurile Olimpice. De obicei, cele de la 100m liber sunt, în mod normal, foarte strânse, echilibrate. Finala a arătat foarte diferit față de cele de la alte ediții ale JO.