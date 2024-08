David Popovici intră azi în competiție la JO Paris 2024

O personalitate importantă a natației mondiale a vorbit pentru GOLAZO.ro, într-un interviu acordat reporterului special Cristian Munteanu, despre șansele lui David

Americanul Mel Stewart (55 de ani), dublu medaliat cu aur la JO 1992 în probele 200m fluture și 4x100 mixt, este și fondatorul celebrei reviste de natație, SwimSwam

David Popovici înoată azi, peste puțin timp, în serii la 200 de metri liber. Și toți ochii sunt pe el.

Șansele lui David la medalii sunt analizate, mai jos, într-un dialog amplu cu Mel Stewart, unul dintre cei mai influenți și mai informați oameni din natație: fost mare campion, acum coordonator al SwimSwam. Site-ul s-a lansat în 2012, iar revista cu același nume în 2016. Luna trecută, cel mai mare site de natație din lume a avut o audiență spectaculoasă: 3,9 milioane de vizitatori unici. Reperul principal pentru toți cei care urmăresc acest sport.

Americanul Stewart este acum la Paris. S-a întâlnit aici cu mulți specialiști ai natației. De la campioni olimpici, ca Michael Phelps, la antrenori renumiți, precum legendarul Bob Bowman. Toți au un lucru în comun. Admirația pentru David.

Salut, Mel, și mulțumim pentru amabilitate! Nu îți dau răgaz să te gândești prea mult. Unde e favorit David, la 100m sau 200m liber?

Îți răspund imediat. La 200m pare că a deschis lacătul comorii. E într-o formă bună, fără îndoială. Lumea îl știe mai mult de la 100m liber, datorită acelui record mondial stabilit de el, dar eu îl văd favorit la 200m. De fapt, dacă mă gândesc bine, fanii săi, printre care sunt și eu, se întreabă dacă nu cumva va reuși să câștige ambele probe.

Asta ar fi, într-adevăr, ieșit din comun. Numai trei oameni au reușit dubla, 100m-200m liber, în istoria JO. Wenden, australianul, legendarul Mark Spitz și Pieter van den Hoogenband.

Da, este foarte rar. Dacă stau să mă gândesc, nici nu-mi amintesc anul în care s-a petrecut asta. Sunt mulți care au înotat foarte bine în proba de 100m. Acolo sunt rock starurile înotului. Dacă ești deținător, sau în cazul lui David, fost deținător, al recordului mondial sau dacă iei aurul olimpic, e un nivel de faimă mai mare decât în orice altă probă a înotului mondial. Îți spun asta cu invidie în inimă, pentru că eu am luat aurul la 200m fluture (n.r. - râde). Abilitatea de a câștiga ambele curse, de 100 și 200m liber, este una foarte dificil de găsit într-un sportiv. Deși, probabil, oamenii cred că este vorba de încă 100 de metri și de o întoarcere, te asigur că sunt foarte diferite. Și e extraordinar de greu să le faci pe ambele excelent. Însă David are această abilitate unică, acest talent.

„David Popovici își vrea înapoi recordul mondial!”

David a luat aurul la 100m și 200m liber în 2022, la Mondialele de la Budapesta. Din 1973, de la Jim Montgomery, nu mai reușise nimeni o asemenea performanță.

Wow! Jim stă cam la 2 ore de mers cu mașina de mine. Data viitoare când ne vom vedea, sigur îi voi spune asta. Îți dai seama cât de greu e dacă din 1973 nimeni nu mai făcuse această „dublă”. Numai foarte puțini înotători au calitatea asta.

Contează faptul că prima probă va fi cea de 200m liber, acolo unde David se știe cu șanse mai mari la o medalie?

Cred că există o mare presiune pe umerii lui. Și un alt sentiment, acela de mândrie. De a fi campion olimpic la 100 de metri. Și cred că presiunea vine și din faptul că nu mai deține recordul mondial. Îl vrea înapoi. Dacă nu greșesc sunt două zile între finalele de la 200m și 100m. Îmi place că pare stăpân pe proba de 200m liber. A reușit multe curse rapide, e constant. Părerea mea e că dacă va performa bine în prima finală, cea de 200m, încrederea și impulsul rezultate îl vor duce spre o victorie și la 100m.

Dar ce se întâmplă în mintea unui înotător dacă lucrurile merg prost la prima finală? Presiune în plus sau foamea de a demonstra la următoarea?

Nu cred că trebuie să câștige neapărat la 200m. În cazul în care va înota bine, dacă va simți că rezultatul său este unul bun, fizic va fi ok în apă... Dar dacă cineva va fi mai rapid, iar David înoată cum și-ar dori, nu cred că rezultatul de la 200m îl va face să tremure pentru cursa de 100m. Are fani extrem de mulți în lume, chiar și în Statele Unite, toată lumea îl iubește. Îl știm ca și „Clorine daddy”. Este în acest joc de mult timp, chiar dacă încă e foarte tânăr, chiar dacă e evident că, din punct de vedere fizic, încă nu s-a dezvoltat în starul care știm că ar putea fi, așa că are multă experiență la nivel internațional. Așa că, indiferent de culoarea medaliei de la 100m, care ar putea să nu fie aurie, nu îl va face să se îndoiască de capacitățile sale.

Mel, pentru că ai adus vorba despre dezvoltarea sa fizică. E un pic mai importantă forța brută la 100m liber decât tehnica, acolo unde David excelează, față de proba de 200m?

Tehnica e importantă în ambele probe. Dar ea te poate duce până într-un anumit punct. Așa că, pentru a răspunde direct întrebării tale, David o să beneficieze de pe urma tehnicii sale excelente, pentru că e un talent extraordinar. Sunt puțini astfel de înotători. Simt apa, stau deasupra ei ca niște păianjeni, iar el este din această categorie. Dar, e adevărat, la 100 de metri trebuie să ai RPM (n.r. – frecvența cu care îți miști brațele), să fii puternic. Vorbim despre un tânăr, David, care încă nu e complet dezvoltat. O să arate complet diferit în doi, trei ani. Iar asta o să-l ajute. Pentru că pe măsură ce înaintează în vârstă, o să aibă mai mult testosteron. O să devină bărbat. Dacă ești fan David, speri că e dezvoltat suficient acum încât să se bată la medalii. Toți suporteriii lui ar dori o victorie la 100m liber.

„Personal, aș fi îngrijorat de Chalmers”

Crezi că Kyle Chalmers și Pan Zhanle sunt adversarii săi principali? Poate și Jack Alexy?

Să știi că nu m-am gândit prea mult până acum la cursa de 100m liber de la JO, pentru că, în SUA, am fost foarte concentrați pe Caeleb Dressel, campionul olimpic în exercițiu al probei. Dacă, după ce a stat un an afară din competiții, poate reveni la forma de la Tokyo. Dacă sunt în mintea lui David, și gândesc ca el, aș spune că știe următorul lucru: dacă nu am o cursă bună, pot termina pe 4 sau 5. Dar dacă înot bine, vânez aurul. 100m liber va fi una dintre cele mai strânse curse de la aceste Jocuri Olimpice. Eu, personal, aș fi cel mai îngrijorat de Chalmers. A schimbat antrenorul, adevărat, dar e foarte dominant în competițiile cu miză uriașă. Ce este în favoarea lui David e faptul că JO se desfășoară pe continentul european. Suporterii vor fi cu el. Asta contează. Iar australienii, istoric vorbind, nu s-au descurcat foarte bine în Europa.

Dacă ar fi să anticipezi, care record cred că e mai susceptibil să fie bătut, cel de la 100m sau de la 200m liber?

Cred că acela de la 100m. Cel stabilit la 200m este extrem, extrem, de greu de depășit. E un record mondial stabilit în supersuit. David a bătut recordul lui Caesar Cielo. Apoi Zhanle a scos un timp mai bun decât românul. Așa că eu aș spune că aici, la 100m liber, pică recordul mondial. Dar mai trebuie să îți zic ceva. Previziunile mele sunt ridicole (n.r. – zâmbește). Toată lumea râde apoi de mine. Dar realitatea e alta. Nu-și va aminti nimeni de record. Lumea va ști doar culoarea medaliei pe care ai câștigat-o. Iar aici mizez pe David.

Mel Stewart

Supersuit se referă la costumele din poliuretan, care îmbunătățesc foarte mult flotabilitatea. Ele au fost interzise. În prezent, costumele trebuie să fie fabricate din materiale textile.

„David este un artist în apă”

Știi că echipa de natație a SUA are în componență și un matematician, Ken Ono? A fost cooptat în delegație pe postul de consultant tehnic. Înotul, adică mișcarea din cadrul lui, se îmbunătățește cu ajutorul matematicii?

Cred că da, înotul intră într-o nouă eră. Sunt CEO al SwimSwam și din postura aceasta îți pot spune că folosim A.I. (n.r. – inteligența artificială). Pentru documentare, pentru partea de business, așa că va fi folosit și în datele necesare la înot. Este o unealtă cu care fiecare se joacă. Știu multe companii care dezvoltă A.I. pentru a extrage date din sporturi. În perioada mea, ca atlet sau antrenor, te bazai pe a simți. Așa ajungeai la anumite concluzii despre înot, dar asta te costa timp și energie. Iar, uneori, acele concluzii erau incorecte. Cu matematica, cu A.I., lucrurile se petrec mai repede, iar posibilitatea de a da greș este mult mai mică. Noi ne antrenam în Colorado pentru JO și înotam împotriva unui râu, să-i zicem. Era ca o bandă rulantă cu apă. Ne filmau, iar asta era high-tech pe vremea aceea. Găseau lucruri pe care le făceam greșit. Problema era că rețeaua noastră neuronală se dezvolta astfel încât înotul să îți fie confortabil. Mușchii se dezvoltă conform stilului acela de înot. Așa că devine extrem de dificil să-ți schimbi acest mindset, să-ți corectezi mișcările. Dacă mă gândesc la David, chiar nu știu cum își îmbunătățește tehnica. El e un artist în apă. Aș fi foarte curios să știu ce ar zice A.I.-ul despre mișcările lui.

Ai spus că Pan Zhanle este unul dintre adversarii tari ai lui David la 100m liber. Ce ne poți spune despre acel scandal de dopaj din rândul înotătorilor chinezi? Acum la Paris, fiecare a avut 3, 4 controale anti-doping.

SwimSwam a fost prima publicație care a scris despre povestea aceasta dramatică a înotului. Iată ce s-a întâmplat. Mai multe surse ne-au spus că USADA (n.r. – Agenția americană anti-doping) încerca să afle dacă o altă națiune, China, a avut probleme cu sportivi care au luat substanțe interzise. Ce am putut scrie noi, singurele lucruri sigure, era că USADA spunea asta anumitor sportivi. Am dat drumul articolului într-o vineri, pe la 17:42. În aproximativ 90 de minute, The New York Times and ARD au scris că și ei lucrau, de ani buni, la o investigație pe aceeași temă. Așa a ajuns un subiect global. Am vorbit cu campioni olimpici, cu World Aquatics, cu miniștri ai sportului, cu lideri ai guvernelor din lumea întreagă și erau împărțiți. Nu existau suficiente informații. Asta se întâmplase în timpul pandemiei, agenția chineză anti-doping a făcut tot ce a putut, WADA (n.r. – Agenția Mondială anti-doping) la fel, dar au fost suficiente eforturile lor? Unii credeau că da, alții că nu. Pentru că a fost un an, repet, în plină pandemie. Am vorbit și cu Travis Tygart (n.r. - director general al USADA). El vrea ca toate datele să fie revăzute, retestate. Cred că înotătorii au trecut de șocul inițial, iar acum, la Paris, chiar dacă va exista un gând legat de scandal, va dispărea.

David Popovici

Ar putea să fie vorba și despre altceva, nu de dopaj?

Din punct de vedere personal, al unui om care a văzut sportivi testați pozitiv la control anti-doping... Înainte, când se petrecea asta, spuneam imediat că e un trișor. Dar, în ultimii zece ani, s-a demonstrat din ce în ce mai des că sportivii au consumat mâncare, suplimente, substanțe contaminate. Așa că încercăm să ne reținem din a judeca. Pentru că, dacă nu au făcut nimic greșit, trec printr-un moment oribil. Dopingul nu e mereu o linie dreaptă și tu ești de o parte sau alta, dar sigur e o linie foarte îngustă. Oamenii aceia sunt măsurați cu idei politici, filosofice, iar asta mă face trist, pentru că Jocurile Olimpice sunt despre a aduce țări împreună. Pierre de Coubertin voia să nu existe război, voia ca țările să concureze pe terenurile de sport. Așa că nu aș fi vrut ca China să fie interzisă de la JO, dar, pe de altă parte, vreau ca totul să fie fair-play. Așa că ne găsim într-o situație contradictorie.

Da, mai ales că, acum, asupra recordului de la 100m liber al chinezului Pan Zhanle planează un nor de îndoială.