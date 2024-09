Dennis Man (26 de ani) a înscris două goluri în primele două runde din Serie A, iar Giovanni Becali (72 de ani) a dezvăluit că antrenorul Jose Mourinho (61 de ani) l-a sunat pentru a-l lăuda pe fotbalistul român.

Impresarul a dezvăluit că a discutat cu tehnicianul portughez și despre un posibil transfer al lui Ianis Hagi (25 de ani), însă a fost refuzat.

Man a marcat două dintre cele trei goluri ale Parmei în acest start de sezon, iar nou-promovata a acumulat 4 puncte (1-1 cu Fiorentina și 2-1 cu AC Milan).

Giovanni Becali: „Mourinho m-a sunat să mă felicite pentru Man”

„Mourinho m-a sunat acum o oră, eram pe plajă. I-am zis «Bă, după 5-0 mă suni, normal, dar după ce ai fost eliminat din Liga Campionilor nu m-ai sunat». M-a sunat să mă felicite pentru Man. Toți antrenorii asta fac, după meciurile lor, se uită peste toate meciurile.

Încă n-am reușit să vorbesc cu Man, pentru că e tot timpul ocupat, am timp până diseară. Doar am citit o pagină din Gazzetta dello Sport, am Gazzetta cu mine. E o pagină întreagă cu Man. De pe timpul lui Chivu, Mutu, n-a mai avut un român o pagină în Gazzetta”, a declarat Giovanni Becali, conform digisport.ro.

38 de goluri a influențat Dennis Man în cele 111 meciuri jucate pentru Parma. A înscris de 26 de ori și a oferit 12 pase decisive.

„Man poate prinde contractul carierei”

Impresarul spune că evoluțiile bune îl vor ajuta pe Man să ajungă la o echipă importantă: „Liniștea, siguranța că trei ani de zile e bine pus la punct, n-are decât să joace, să își facă meseria. Datorită vârstei de 26 de ani, la 27 de ani poate prinde contractul carierei lui, dacă va juca tot așa. Jucătorii cu anumită tehnică și dispoziție pot juca până la 37-38 de ani”.

Giovanni Becali a vorbit și despre rolul lui Valentin Mihăilă la Parma: „Este omul principal cu care antrenorul începe echipa. Mihăilă dacă e aici, e datorită lui Pecchia, care în momentele cele mai grele a început cu el titular”.

VIDEO. Rezumatul meciului dintre Parma și AC Milan, scor 2-1:

Mourinho nu mai vrea străini la Fenerbahce

Ianis Hagi are o situație dificilă la Rangers și își caută o echipă. Impresarul său a încercat să-l transfere la Fenerbahce, însă Mourinho a spus că nu mai are nevoie de străini.

„Am vorbit de multe ori cu Mourinho, răspunsul lui a fost mereu că are nevoie doar de un număr 6. Au atâția străini și Galata, și Fenerbahce, și Beșiktaș, încât nu știu cum să scape de ei, că e și acolo o limită. Pe mulți îi lasă în tribună ”, a spus Giovanni Becali.