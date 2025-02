Negoiță, atac dur Fostul acționar al lui Dinamo nu a iertat pe nimeni după derby-ul cu FCSB : „E un mincinos, nu un credincios! Ne-a vrăjit și aburit”

FCSB - DINAMO 2-1. Ionuț Negoiță (51 de ani), fostul acționar al „câinilor”, a avut o reacție dură la adresa „centralului” partidei Istvan Kovacs, dar și la adresa șefului CCA, Kyros Vassaras (59 de ani) .

. Negoiță nu l-a menajat nici pe patronul campioanei României, Gigi Becali (66 de ani).

În ciuda faptului că au trecut aproape 48 de ore de la fluierul de final, Derby de România continuă, după faza controversată din minutul 34 al partidei, când Ngezana a părut că atinge mingea cu mâna în propriu careu.

Convins că echipa la care a investit în perioada 2013 - 2020 a fost dezavantajată, Ionuț Negoiță a răbufnit și a lansat un atac dur asupra patronului de la FCSB, dar și la adresa arbitrajului.

Ionuț Negoiță nu a iertat pe nimeni după derby-ul cu FCSB

„În primul rând, aș vrea să felicit echipa Dinamo pentru jocul prestat. A fost un meci bun, frumos, în care Dinamo ar fi trebuit să facă minimum egal, din punctul meu de vedere, dacă arbitrajul nu ar fi fost viciat… Nu că ar fi prima dată

În al doilea rând, am observat cum cineva care, de obicei, este înconjurat de icoane și se prezintă a fi credincios, dar în același timp, după ce Dinamo este dezavantajată în favoarea lui FCSB, apare în public și susține că negrul e alb împotriva evidențelor… Adică minte! Asta nu înseamnă că ești credincios, ci contrariul.

Știu cum funcționează sistemul, am stat 8 ani în fotbal, am trăit pe pielea mea problemele unui sistem foarte viciat. Când eram la Dinamo, am fost în audiență la domnul Vassaras tot pe genul acesta de probleme.

Ne-a vrăjit și aburit, dar măcar atunci nu era VAR și se găseau tot felul de explicații puerile. Să le numim circumstanțe atenuante. Dar în ziua de azi, când ai VAR, nu ai nicio scuză. E doar ticăloșie!

Oricum, arbitrului nu i se va întâmpla nimic rău, ci din contră, va fi premiat cu niște meciuri de top pe afară, unde nu niciodată va face genul acesta de «greșeli», pentru că nu i se va permite.

Păcat că acest fenomen, care este unul foarte interesant și urmărit, este viciat de anumiți oameni, care nu sunt de bună credință”, a spus Negoiţă, conform gsp.ro.

Ce spune Vassaras despre faza din FCSB - Dinamo la care „câinii” au cerut penalty

Explicațiile lui Kyros Vassaras la posibilul henț al lui Ngezana, potrivit frf.ro:

„Arbitrul le-a comunicat celor din cabina VAR că s-ar putea să fie o atingere a mâinii cu mingea, dar nu a observat nicio schimbare a direcției ei, înainte ca atacantul să lovească balonul cu capul și, din acest motiv, le-a cerut să verifice acest incident.



Din imaginile avute la dispoziție în camera VAR, arbitrul VAR nu a putut stabili în mod evident că mingea a fost atinsă cu mâna / degetele de jucătorul apărător.



Mingea nu își schimbă traiectoria și nici sensul rotirii, aspecte ce sunt urmărite în analizele VAR. Ca urmare a acestei constatări, arbitrul VAR a decis că nu are elementele necesare – o evidență clară a faptului că mingea a fost jucată cu mâna – pentru a interveni”

Mingea nu își schimbă traiectoria și nici sensul rotirii, aspecte ce sunt urmărite în analizele VAR. Ca urmare a acestei constatări, arbitrul VAR a decis că nu are elementele necesare – o evidență clară a faptului că mingea a fost jucată cu mâna – pentru a interveni” „Monitoarele pe care oficialii VAR le au la dispoziție oferă imagini de la camerele de pe teren, dar permit doar o ușoară încetinire a reluării, nu și un super slow-motion, pentru a verifica cadru cu cadru posibila distanță dintre mână și minge.



Echipamentele folosite nu permit o mărire a imaginii fără ca aceasta să fie alterată (imagine pixelată, neclară)” .

. „În situația în care ar fi existat o atingere evidentă a mingii cu mâna, deci, conform Legilor Jocului, o încălcare a regulii hențului, atunci aceasta ar fi trebuit considerată ca un henț neintenționat și, conform regulamentului, decizia corespunzătoare ar fi o lovitură de pedeapsă fără cartonaș”

„La finalul sezonului regular, înainte de startul play-off-ului, voi reveni cu o analiză amănunțită a mai multor faze de arbitraj din ultimele runde”