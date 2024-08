Zeljko Kopic a declarat că este mulțumit de evoluția lui Dinamo și spune că fotbaliștii trebuie „să se bucure de acest moment”

Dinamo a obținut a doua victorie consecutivă pe teren propriu cu scorul de 4-1

Dinamo câștigă două meciuri la rând cu 4-1 pentru prima dată de la revenirea în Liga 1. Politic, de două ori, Opruț și Selmani au marcat în victoria cu Gloria Buzău.

Etapa viitoare, Dinamo are meci la Iași, în timp ce Gloria Buzău joacă acasă cu Rapid București.

Kopic: „Să ne bucurăm, avem 7 puncte”

Zeljko Kopic a declarat că s-a temut la 2-1 de Gloria Buzău și că este mulțumit de linia de clasament a echipei sale în startul sezonului.

„Fericit pentru ce am realizat, prima repriză a fost foarte bună, am marcat două goluri. Am avut ceva probleme în repriza a doua. Am suferit, am luat gol, dar am câștigat după cele două goluri marcate pe final.

Gloria are echipă bună, firește că m-am temut la 2-1. Trebuie să ne bucurăm de acest moment și să continuăm la fel.

Sunt mulțumit de aceste șapte puncte pe care le avem până acum. Dacă îmi spunea cineva că după patru etape vom avea 7 puncte și 11 goluri marcate, chiar eram mulțumit”, a declarat Zeljko Kopic la DigiSport