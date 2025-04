„Iese soarele și pe strada noastră” Dinamo, în extaz după semnarea contractului pentru noul stadion » Mesajul transmis de „câini”

Clubul Dinamo a reacționat după semnarea contractului pentru noul stadion din Ștefan cel Mare.

Miercuri, în prezența premierului Marcel Ciolacu și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, a fost semnat contractul de investiție pentru noua arenă.

Dinamo a primit astăzi două vești foarte bune. Pe lângă contractul pentru noul stadion, Curtea de Apel a respins apelul lui Vasile Șiman, în procesul unde acesta le cerea un milion de euro „câinilor” în „cazul Ionuț Șerban”.

Reacția celor de la Dinamo: „Acum iese soarele și pe strada noastră”

Bucuria este la cote maxime în Ștefan cel Mare. Echipa a avut parte de un parcurs neașteptat de bun în acest sezon de Liga 1, au primit câștig de cauză în procesul cu Șiman, iar contractul pentru noul stadion a fost semnat.

Alb-roșiii sunt acum cu un pas mai aproape de ieșirea din insolvență, pentru care au termen până la 31 mai. În caz contrar, nu vor putea participa în cupele europene nici în sezonul 2026-2027.

„16.04.2025. O zi care va avea o importanță mare în istoria lui Dinamo.

Guvernul României a semnat astăzi contractul pentru NOUA ARENĂ MULTIFUNCȚIONALĂ DINAMO.

Am visat, am suferit și am sperat ani și ani, iar acum soarele iese și pe strada noastră”, a scris clubul pe Instagram.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

