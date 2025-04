Finanțatorul Gigi Nețoiu (65 de ani) a anunțat că nu va pleca de la FC Voluntari, în ciuda informațiilor din ultimele zile.

Omul de afaceri le cere socoteală jucătorilor, care s-au plâns de condițiile de la clubul ilfovean.

Promovarea în Liga 1 pare tot mai departe de FC Voluntari, echipa reușind să obțină doar două puncte în primele patru etape din play-off.

Deși există informații potrivit cărora fotbaliștii sunt neplătiți, Nețoiu susține că aceștia primesc prime la fiecare meci.

Gigi Nețoiu: „Joacă fiecare meci pe primă de 20.000 de euro”

„Astea sunt băgate de ei, de-acolo, niște injecții fictive. Așa se întâmplă când îi pui la treabă. Ai văzut când pui calul la treabă să tragă căruța și e un pic nărăvaș? Mai dai două bice până își ia el drumul, nu?

A fost lapte și miere la Voluntari. Acuma vreți bani? Performanță! Nu plătește nimeni șmecheria. Joacă fiecare meci pe primă de 20.000 de euro. Să arate că sunt fotbaliști. Eu ce să le fac? Să joc eu în locul lor? Nu pot să bag eu mingea în poartă.

Mă întrebi pe mine de jucătorii care au plecat? Antrenorul decide. Eu nu mă bag peste Mihai Iosif. 20 de ani cât am fost în fotbal nu m-am băgat peste niciun antrenor.

E cea mai mare prostie. Ce să îi fac lui Țîră? E finul meu. Antrenorul decide. Aici e presiune și se dorește promovarea”, a declarat Nețoiu, citat de fanatik.ro.

Eu sper să ajungem în prima ligă, dar să vedem. Intră cine poate! Nu știi cum e? Fapte, nu vorbe. Nu sunt echipe în SuperLiga care să aibă condițiile și primele lor. Jucați fotbal că voi v-ați ales meseria! Mergem tot înainte! În spate podul e rupt și venim înainte! Gigi Nețoiu, finanțator FC Voluntari

Gigi Nețoiu: „Nu plec nicăieri. Jucătorii să țină pasul cu mine”

Nețoiu a convocat o conferință de presă după meciul cu FC Argeș, scor 0-0, însă n-a reușit să fie prezent pentru că a stat „mai mult de o oră și jumătate în trafic”.

Omul de afaceri neagă că ar urma să plece de la FC Voluntari:

„Cum să plec? Nu plec nicăieri. Am stat mai mult de o oră și jumătate în trafic. A fost prăpăd, tot orașul paralizat și sunt de 50 de ani în București!

A fost un trafic infernal cum nu am văzut niciodată în București și nu am ajuns la stadion la timp.

Eu când am plecat la drum merg până la capăt! Cum să plec?! Am vorbit ceva când am venit. Nu sunt ăla care când dă de greu se schimbă. Ei să nu se schimbe și să țină pasul cu mine! Mă refer la jucători” .

VIDEO Mihai Iosif: „Mă vedeți că mi-am dat demisia? Nu”

Explicații pentru haosul de la FC Voluntari

1. Starea de tensiune în rândul jucătorilor: stau câte două zile în cantonament înaintea meciurilor. Adam Nemec a fost exclus din lot tocmai pentru că a avut curaj să-i spună antrenorului despre această nemulțumire.

Surse din interiorul clubului spun că atunci când a aflat de supărarea fotbaliștilor, Gigi Nețoiu ar fi spus „Să stea în cantonament! Ce, eu n-am stat în pușcărie?” .

2. În momentul când s-a prezentat, Nețoiu anunța buget nelimitat pentru FC Voluntari. Primăria a continuat sî finanteze societatea cu aceeași sumă lunară, dar fotbaliștii au restanțe salariale de o luna și jumătate.

Practic, toți banii împrumutați au fost folosiți pe bonusuri la semnătură, pe cantonamente prelungite, pe deplasări cu avionul pentru meciuri amicale și multe alte cheltuieli dirijate în mod expres de Nețoiu.

3. Nețoiu a anunțat și că vor fi realizate transferuri de răsunet, însă a reușit să aducă doar jucători dați afară de alte cluburi sau de la desființata CS Mioveni.

4. FC Voluntari riscă să piarda la UEFA procesul intentat de mijlocașul Mickaël Panos , deoarece clubul i-a reziliat unilateral contractul și nici nu l-a mai primit la antrenamente și în vestiar. Suma ar depăși 200.000 euro.

Se pare că într-o situație similară se află și Adam Nemec, doar că acestuia îi va fi prelungit contractul pentru încă un an, însă doar în cazul în care echipa va promova. Doar buna-credință a lui Lukas Droppa n-a făcut ca și jucătorul ceh să primească salariile până la sfarșitul contractului.

5. Nețoiu nu deține nicio funcție oficială în club , niciun drept de semnătură, acesta aparținand lui Robert Chinta, fost membru in Consiliul de Administrație, singurul om din vechea conducere a clubului ce a rămas să lucreze cu Nețoiu.

6. Odată cu venirea lui, Nețoiu a anunțat că în conducerea clubului se vor regasi oameni precum Victor Pițurcă, Rodion Camataru, Marius Stan, Ion Crăciunescu, Sandu Boc, Dinu Gheorghe, dar niciunul dintre ei nu a acceptat să lucreze în condițiile impuse de Nețoiu. Singurul ce este lângă echipa, dar doar cu un rol formal, este Paul Cazan.

7. Odată cu demiterea lui Claudiu Niculescu , la echipă a fost instalat Florin Pârvu , dar Nețoiu a intervenit expres și l-a numit pe Ovidiu Burcă .

L-a demis după doar trei etape, deoarece voia să aibă controlul direct prin Florin Marin . Doar că numirea acestuia a durat doar o săptămână. Nici Marin nu a fost de acord să lucreze în condițiile impuse de finanțator.

Dupa interimate de câteva zile cu Dragoș Stroe si Alexandru Popovici , alesul a fost Mihai Iosif . După doar câteva luni, surse apropiate de Nețoiu spun că acesta l-a contactat deja pe Eugen Neagoe pentru a prelua echipa.

