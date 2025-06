Trei dintr-un foc Dinamo a anunțat întăriri pentru noul sezon: „Cât mai multe realizări în tricoul echipei noastre”

Dinamo a rămas fără antrenor de portari și preparator fizic la finalul sezonului trecut, după plecările lui Alessandro Caparco, respectiv Aleksa Boskovic.

Azi, clubul roș-alb a anunțat trei numiri în staff-ul lui Zeljko Kopic pentru Liga 1 2024-2025.

Trei sosiri la Dinamo

„Întăriri pentru staff-ul tehnic!

Staff-ul condus de Željko Kopić a primit întăriri pentru acest nou sezon competițional.

Fran Xavier - este noul preparator fizic al clubului, acesta a îndeplinit același rol în ultimii 6 ani la echipa spaniolă FC Cartagena, din Segunda Division.

Fran Xavier. FOTO facebook.com/DinamoBucurestiOfficial

Mihai Năbădan - va fi noul antrenor al portarilor, acesta are un CV important, pregătind portarii la echipe precum Universitatea Cluj, CFR Cluj, Neftchi Baku sau Rapid București.

Mihai Năbădan. FOTO facebook.com/DinamoBucurestiOfficial

Ștefan Căliman - va oferi suport staff-ului tehnic, acesta fiind specializat pe dezvoltarea individuală a aptitudinilor jucătorilor.

Ștefan Căliman. FOTO facebook.com/DinamoBucurestiOfficial

Le urăm tuturor mult succes și cât mai multe realizări în tricoul echipei noastre!”, a scris Dinamo pe Facebook.

„Câinii” s-au reunit ieri sub comanda lui Zeljko Kopic și urmează să facă mai multe mutări pe piața transferurilor. Azi, portarul sloven Adnan Golubovic, 29 de ani, și-a reziliat contractul cu Dinamo.

Kopic are acum în lot 3 portari, Alexandru Roșca, Alexandru Stoian și Codruț Stancu. Croatul vrea să-l aducă la Dinamo pe internaționalul român Florin Niță:

„Da [îl vreau], am o părere bună despre el, despre calitatea lui. Tot ce am auzit despre el personal, ca mentalitate, spirit de echipă, conexiune, e la un nivel înalt. E profilul de jucător și de om pe care vreau să-l am oricând în vestiar”.

