A reziliat cu Dinamo Clubul a făcut anunțul oficial: „Mult succes în continuare”

Portarul sloven Adnan Golubovic, 29 de ani, și-a reziliat contractul cu Dinamo

„Câinii” s-au reunit ieri sub comanda lui Zeljko Kopic și urmează să facă mai multe mutări pe piața transferurilor.

Golubovic pleacă de la Dinamo

Iată anunțul clubului:

„Mulțumim, Adnan Golubović!

Clubul nostru a ajuns la un acord cu portarul Adnan Golubović privind încetarea pe cale amiabilă a raporturilor contractuale.

Sosit în vara anului 2023, Adnan a adunat 65 de apariții în tricoul echipei noastre, reușind să păstreze poarta intactă în 16 meciuri.

Îi mulțumim lui Adnan pentru toată munca depusă la Dinamo și îi dorim mult succes în continuare, în cariera sa de jucător!”.

„Mulțumesc tuturor. Vă doresc numai bine. Mult noroc”, a postat Golubovic pe Instagram:

Dinamo îl vrea pe Florin Niță

Kopic are acum în lot 3 portari, Alexandru Roșca, Alexandru Stoian și Codruț Stancu. Croatul vrea să-l aducă la Dinamo pe internaționalul român Florin Niță:

„Da [îl vreau], am o părere bună despre el, despre calitatea lui. Tot ce am auzit despre el personal, ca mentalitate, spirit de echipă, conexiune, e la un nivel înalt. E profilul de jucător și de om pe care vreau să-l am oricând în vestiar”.

Golubovic, probleme la Dinamo

Adnan Golubovic a fost titular la Dinamo, având prestații bune în poarta „câinilor”.

El s-a accidentat în timpul sezonului regulat 2024-2025, într-o partidă cu CFR, și a pierdut postura de titular în fața lui Alexandru Roșca.

Anul acesta, el a avut și un conflict cu antrenorul, reproșându-i deciziile luate în privința sa.

Conform digisport.ro, înainte de meciul cu CFR de pe Arenă, în momentul în care Kopic a anunțat echipa de start, Golubovic ar fi avut o reacție care l-a deranjat pe tehnician.

În momentul în care portarul a fost anunțat că va fi rezervă, pentru postul de titular fiind preferat Alexandru Roșca, acesta ar fi început să râdă, dându-și ochii peste cap în mod sfidător.

Kopic n-a acceptat actul de indisciplină comis de fotbalistul sloven și l-a dat afară din vestiar.

Cum arată lotul lui Dinamo: 5 plecări clare

Portari: Roșca, Stoian, Sandu

Roșca, Stoian, Sandu Fundași: Sivis, Costin, Boateng, Pașcalău, Opruț, D. Irimia

Sivis, Costin, Boateng, Pașcalău, Opruț, D. Irimia Mijlocași: Olsen, Gnahore, Cîrjan, Mărginean, Milanov, Caragea, Bordușanu, A. Irimia, Licsandru, Soare, Neagu, Soro, Musi, Mihai

Olsen, Gnahore, Cîrjan, Mărginean, Milanov, Caragea, Bordușanu, A. Irimia, Licsandru, Soare, Neagu, Soro, Musi, Mihai Atacanți: Perica, Abdallah, Pop, Rotund, Bărbulescu

Opruț, Milanov și Mihai sunt la naționalele României, Bulgariei, respectiv României U21 și nu au venit la reunire.

Astrit Selmani, Antonio Luna, Adnan Golubovic și Josue Homawoo au terminat contractele cu Dinamo, Politic pleacă la FCSB, Patriche s-a retras din fotbal, pentru Golubovic și Costin se caută soluții de transfer, iar Olsen și Milanov au oferte și ar putea pleca.

