Clubul Oțelul Galați a anunțat prelungirea înțelegerii cu Dorinel Munteanu până în 2027.

Contractul antrenorului de 56 de ani expira în 2025, însă șefii echipei gălățene au dorit să asigure „stabilitatea clubului pe termen lung”.

Dorinel Munteanu și-a prelungit contractul cu Oțelul Galați

„Prelungirea acestui contract este o onoare pentru mine și un pas natural în acest proiect frumos.

De când am preluat echipa, în 2021, am simțit o legătură specială cu clubul și suporterii săi. Am reușit împreună cu echipa să aducem Oțelul înapoi în Liga 1 și sunt convins că vom putea să ne atingem și alte obiective ambițioase.

Pentru mine, continuitatea în acest proiect este cheia succesului și mă bucur să pot continua să dezvolt această echipă și să ne fixăm noi obiective îndrăznețe”, a spus Dorinel Munteanu, conform ascotelul.ro.

90 de meciuri a bifat Dorinel Munteanu pe banca echipei Oțelul Galați

„Dorință clară de a asigura stabilitatea clubului pe termen lung”

„Dorinel Munteanu este o piesă esențială în succesul nostru de până acum și va rămâne un pilon important în strategia noastră pentru viitor.

Decizia de a prelungi contractul său până în 2027 vine dintr-o dorință clară de a asigura stabilitatea clubului pe termen lung și de a construi pe baza succesului pe care l-am avut în ultimii ani.

Oțelul Galați este mai mult decât un club, este o comunitate care a crescut împreună cu echipa sa, iar această continuitate va contribui decisiv la consolidarea poziției noastre în fotbalul românesc”, a spus Cristian Munteanu, președintele clubului Oțelul Galați pentru site-ul oficial.

Oțelul Galați e pe locul 4 în Liga 1, cu 12 puncte, după 6 etape. A adunat 3 victorii și 3 egaluri.