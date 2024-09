Modul în care s-a prezentat gazonul pe stadionul Steaua la meciul România - Lituania i-a înfuriat pe antrenorii naționalei și pe șefii FRF

România va juca, în noiembrie, ambele meciuri de pe teren propriu rămase în grupa de Liga Națiunilor, dar nu le va mai organiza în Ghencea, ci pe Arena Națională.

Gazonul prost din Ghencea alungă echipa națională de pe stadionul construit cu aproape 100 de milioane de euro.

România va pleca de pe arena Steaua la ultimele două meciuri pe care le are de disputat pe teren propriu în 2024. Ambele vor avea loc în noiembrie și fac parte din actuala grupă de Liga Națiunilor.

15 noiembrie: România - Kosovo, Antena 1

18 noiembrie: România - Cipru, Prima TV

Federația Română de Fotbal a decis să joace cele două partide pe Arena Națională. Amândouă vor avea ca oră de start 21:45.

Chiar dacă între partide sunt doar 3 zile, cei care se ocupă de întreținerea gazonului pe Arenă au dat asigurări că el a va fi foarte bun și că nu se va repeta situația cu care tricolorii s-au întâlnit la duelul cu Lituania, din Ghencea.

Tricolorii revin pe Arena Națională după fix un an

Naționala României va reveni pe Arena Națională după fix un an de pauză. Ultima dată când a evoluat acolo a fost pe 21 noiembrie 2023, în confruntarea cu Elveția, care a închis preliminariile Campionatului European, meci care a fost un succes total: am câștigat, 1-0, am terminat grupa pe primul loc, iar în tribune au fost peste 50.000 de spectatori.

De atunci, România a mai jucat 3 meciuri acasă, dar pe toate le-a organizat în Ghencea: amicalele cu Liechtenstein, 0-0 și Bulgaria, tot 0-0, din iunie, înainte de participarea la Euro și oficialul cu Lituania, 3-1, de luni seară, din grupa de Nations League.

De ce nu se joacă în Provincie meciurile din noiembrie

Mircea Lucescu a spus după meciul cu Lituania ceea ce susținuse și la conferința de presă în care a fost instalat ca selecționer. Și anume că echipa națională ar trebui să joace meciurile de pe teren propriu și în afara Bucureștiului.

„Naționala este a tuturor oamenilor din România, trebuie să jucăm peste tot”, a spus Lucescu.

Pentru cele două meciuri din noiembrie, însă, FRF nu mai putea să schimbe, fiindcă forul european solicită un deadline de 4 luni în privința orașului în care are loc partida, iar București figura deja în sistemul de la Nyon pentru jocurile cu Kosovo și Cipru.