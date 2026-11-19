Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, a sărit în apărarea lui Andrei Rațiu (28 de ani), după gafa de proporții din meciul Bosnia - România 2-1.

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Titularizat în flancul drept al defensivei de Gică Hagi, jucătorul lui Rayo Vallecano a comis o eroare uriașă în minutul 44, care a contribuit la revenirea Bosniei în joc.

Edi Iordănescu îl apără pe Andrei Rațiu: „Vreau să mă plasez în poziție de avocat al lui”

După valul de critici primit de Rațiu, Edi Iordănescu a sărit în apărarea fostului său elev.

„Nu sunt de acord cu asta și chiar vreau să mă plasez în poziție de avocat al lui. Este un jucător cu care am lucrat extraordinar de bine, care în perioada mea a performat și a fost foarte echilibrat.

A fost și ofensiv, a adus și aport, dar a fost și defensiv bine, nu am avut probleme în zona lui.

S-a apărat bine, a fost echilibrat în joc. E un caracter deosebit. E un băiat de un bun simț ieșit din comun, un băiat care, de multe ori când vorbeam cu el, era efectiv cu capul în pământ. E un băiat extrem de bine educat și cu multe calități.

Nu sunt acolo, nu sunt prezent, nu știu ce se întâmplă. Eu am avut foarte mult dialog cu el, constant, la fiecare acțiune, am avut discuții în privat, discuții în perspectivă, am încercat să îl capacitez, să-l responsabilizez.

Să-l fac și pe el să înțeleagă că jocurile internaționale reprezintă cu totul altceva decât fotbalul intern, el fiind în Segunda când eu am mers la națională.

Ulterior, progresul lui a fost fantastic și la nivel de echipă națională, și la club. Eu am mers la Rayo, am vorbit cu antrenorul lui, am fost 3 zile la rând la antrenament, că nu juca la început, când s-a transferat la Rayo”, a declarat Edi Iordănescu, citat de fanatik.ro.

FOTO. Gafa lui Andrei Rațiu din meciul Bosnia - România 2-1

Edi Iordănescu: „E păcat să-l punem la zid!”

Fostul selecționer a scos în evidență calitățile lui Rațiu și este convins că Gică Hagi va ști cum să profite de potențialul fundașului de la Rayo.

„E un băiat atât de deschis, atât de implicat, atât de onest, care iubește atât de mult echipa națională, cu toate că este crescut în Spania.

Când a venit la națională, nu vorbea limba română. E păcat să-l punem la zid. Sunt sigur că Gică are concluziile lui, va vorbi cu el, îl va ajuta.

Sunt sigur că îi va da un boost de încredere și, în același timp, să-l ajute să corecteze lacunele astea care au apărut în jocul lui. Dar nu mi se pare just să-i punem lui Rațiu în spate această campanie din Liga Națiunilor sau chiar și acest rezultat cu Bosnia.

A ajutat de atât de multe ori echipa națională, încât este total nedrept să îl condamnăm acum”, a concluzionat Edi Iordănescu.

43 de selecții a strâns Rațiu pentru echipa națională: a marcat 2 goluri și a reușit 3 pase decisive

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