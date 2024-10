Elena Sadiku nu a împlinit încă 31 de ani și tocmai a debutat în grupele Champions League, ca antrenoare. O premieră absolută și pentru echipa feminină a lui Celtic Glasgow.

Suedeza și-a revenit acum după ani de suferință cumplită. Cu rupturi de ligamente încrucișate, cu genunchiul stâng distrus și reconstruit, riscând să i se amputeze piciorul și să-și piardă viața.

Prin terapie, Sadiku a alungat și depresia: „Am trecut printr-o criză de identitate, nu mai știam ce voiam să fac. Am pus la îndoială însăși viața”.

Elena Sadiku s-a născut în Germania, are origini albaneze, a crescut și trăit cea mai mare parte a vieții în Suedia, unde a și jucat, și antrenează acum în Scoția.

O viață plină de provocări, de obstacole, de pericole. Ascensiunea ei în carieră a fost mereu împiedicată, lovită, rănită.

Dar Elena continuă să se bucure de fotbal. Nu a reușit să-și împlinească visul în iarbă, o poate face la marginea terenului. Nu a avut șansa de a-și demonstra calitățile tehnice, are acum ocazia de a arăta lumii calitățile sale tactice.

Elena Sadiku e cel mai tânăr antrenor din fotbal în grupele Ligii Campionilor

La nici 31 de ani, îi va împlini pe 6 noiembrie, Sadiku tocmai a devenit cel mai tânăr antrenor din fotbalul feminin sau masculin prezent în grupele Ligii Campionilor. A depășit recordul lui Julian Nagelsmann, 31 de ani și 58 de zile.

A început să învețe tainele antrenorilor în 2018, cum a abandonat cariera de jucătoare, la 25 de ani.

Elena Sadiku, antrenoarea lui Celtic Foto: Imago

Trei ani a fost secund, în China (Beijing Phoenix), Suedia (Rosengard) și Danemarca (Fortuna Hjorring). Apoi a preluat prima echipă ca principal, Eskilstuna, acasă, în Suedia.

În 2023 a ajuns la Everton, pregătind formația U21, iar în ianuarie 2024 a semnat cu Celtic Glasgow.

Au urmat performanțele, două mari realizări într-o jumătate de an:

titlul de campioană a Scoției, premieră pentru Celtic.

calificarea în grupele Champions League, o premieră pentru toate reprezentantele Scoției în fotbalul feminin.

Elena Sadiku: „Întotdeauna am vrut să fiu cea mai bună”

Debutul în Ligă a fost dificil, înfrângere la Glasgow în fața lui Twente Enschede, 0-2 pe 8 octombrie, însă un eșec pe teren nu o poate împiedica să se oprească. Visează să fie numărul 1.

„Întotdeauna am vrut să fiu cea mai bună. O presiune care îți cere să atingi maximum în fiecare zi. Îmi doresc să fiu cea mai valoroasă antrenoare, ceea ce înseamnă că, până acolo, nu voi avea niciodată liniște”, a afirmat ea pentru The Guardian.

Vreau ca jucătoarele mele să fie entuziasmate, înfometate. Vom învăța din această experiență în Liga Campionilor. Ne va ajuta să fim mai bune pe termen lung Elena Sadiku, antrenoarea lui Celtic Glasgow

Sadiku a suferit 13 operații. Genunchiul i-a fost reconstruit. Risca amputarea. Viața i-a fost în pericol!

Totuși, împlinirea ei actuală vine după o uriașă neîmplinire. Drama Elenei Sadiku.

A visat să fie o jucătoare importantă. Nu a fost. Cauza? Accidentările, cele mai crunte leziuni din sport.

În numai șase ani, între 2012 și 2018, a suferit 13 intervenții chirurgicale, primele trei pentru ruptură a ligamentelor încrucișate.

Odată zdrobit, genunchiul său nu și-a mai revenit niciodată, indiferent de numărul operațiilor.

4 cluburi a avut Elena Sadiku în perioada când era jucătoare: Malmo, Kristianstad, Eskilstuna și Hammarby. A avut 14 selecții și două goluri la naționala Suediei U19

A fost reconstruit total la un moment dat. Degeaba.

A suferit o infecție într-o perioadă înfiorătoare. În clipe critice, s-a temut că i se va amputa piciorul. I-a fost frică de moarte!

„Am stat două luni în scaun cu rotile”

„Mi-am dedicat totul în viață pentru a fi jucătoare profesionistă, am vrut cu disperare acest lucru.

Când ți se răpește visul, pui la îndoială însăși viața”, a mărturisit ea în The Guardian.

În momentul când am știut că trebuie să mă opresc, nu mai voiam să fiu parte din lumea fotbalului. Simțeam că tot ce mi se întâmplase era incorect. Însă am realizat că nu pot să trăiesc fără fotbal. E cea mai mare pasiune, cea care m-a format ca persoană Elena Sadiku, ex-jucătoare, antrenoarea lui Celtic Glasgow

Povestea accidentărilor ei e teribilă. Tot mai multe, tot mai grave, până la un punct când era imposibil să meargă mai departe. Să mai joace.

„Am avut prima mea ruptură a ligamentului încrucișat anterior la 19 ani. Am revenit cu hattrick, viața era din nou minunată.

Trei luni mai târziu, am făcut o recidivă, aceeași leziune la același genunchi.

Altă accidentare gravă a Elenei Sadiku Foto: Imago

Am pierdut 18 luni, pentru că operația a fost majoră. Nu doar pentru ligamentul încrucișat anterior, mi s-a reconstruit genunchiul. O procedură care a durat șase ore, am stat două luni în scaun cu rotile”.

S-a întors în timp într-o perioadă de coșmar.

Mentalitatea mea e să continui să muncesc, să încerc, să lupt, să nu mă predau. Am suferit și a treia ruptură de ligamente, iar atunci a apărut infecția care m-a făcut să pun totul la îndoială. M-am temut că-mi pierd viața Elena Sadiku, ex-jucătoare, antrenoarea lui Celtic Glasgow

”Am întrebat îngrozită: «Mai am piciorul?»”. A scăpat de amputare. A alungat și depresia

Acela a fost obstacolul cel mai dificil de depășit. Primejdia era uriașă.

„Când i-am auzit pe doctori vorbind de amputarea piciorului, îmi amintesc că m-am trezit după acea operație și am întrebat îngrozită: «Mai am piciorul?». Din fericire, infecția s-a retras și am putut părăsi spitalul.

Chiar și departe de spital, îmi puneam întrebări, am trecut printr-o criză de identitate, nu mai știam ce voiam să fac.

În clipa în care ți se ia ce iubești mai mult… era ceva ce mi se părea imposibil să se întâmple”.

Dar și-a revenit. Cu terapie, a alungat depresia. Și-a continuat viața. Viața în fotbal.

Nu mi-am atins potențialul maxim ca jucătoare. Vreau să fiu sigură acum că îmi ajut fetele să-și împlinească ele visul. Am ajuns la o concluzie: «Totul mi s-a întâmplat cu un motiv. Am ceva mai bun de făcut de aici înainte. O luăm de la capăt». Și am pornit Elena Sadiku, ex-jucătoare, antrenoarea lui Celtic Glasgow

Visul lui John Kennedy a fost lovit teribil de Ionel Ganea

În fotbalul masculin, John Kennedy e un exemplu asemănător cu al Elenei Sadiku. Drama lui a fost redată de GOLAZO.ro.

Pe 31 martie 2004, în amicalul Scoția - România (1-2) de la Glasgow, stoperul în vârstă de 20 de ani al lui Celtic a debutat la națională.

Ionel Ganea l-a atacat într-un tackling brutal, provocându-i o accidentare teribilă.

Nu au fost afectat doar ligamentul încrucișat anterior. Întreg genunchiul stâng a fost spulberat.

Tânărul britanic a suferit șapte intervenții chirurgicale. A revenit pe gazon, însă piciorul său a cedat permanent.

În toamna lui 2009, a fost forțat să se retragă. Avea doar 26 de ani.

A rămas în fotbal, iar astăzi e antrenor secund la Celtic Glasgow. Asistentul lui Brendan Rodgers la echipa vieții sale.