Elias e încrezător Charalambous, înaintea meciului cu Olympiacos : „Mergem să câștigăm”

FCSB - OLYMPIACOS. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei României, a susținut conferința de presă premergătoare duelului din etapa #5 a fazei principale din Europa League.

După succesul categoric din ultima etapă a Ligii 1, 3-0, cu Unirea Slobozia, FCSB caută al treilea succes european pe teren propriu în faza principală a Europa League.



FCSB - OLYMPIACOS. Elias Charalambous: „Nu mă pricep la matematică”

Elias Charalambous a transmis că jucătorii săi vor da totul pe teren pentru a obține toate cele 3 puncte.

Totodată, acesta a precizat că momentan nu face calcule pentru calificarea în fazele superioare.

„Avem un meci important în Europa mâine, cu unul dintre cele mai mari cluburi din Grecia. Va fi un meci greu, pe cei de la Olympiacos i-am văzut în ultimele două derby-uri din campionat, joacă din ce în ce mai bine.

Mă știți foarte bine, cel mai important este felul în care vom juca. Băieții sunt încântați de astfel de meciuri. Jucăm bine în Europa, toți din club suntem însetați de asemenea meciuri. Știu sigur că jucătorii vor da totul să câștigăm.

Vom avea stadionul plin, asta arată foarte bine cât de mare e acest club, ADN-ul acestui club. Știm foarte bine că toți vrem să câștigăm și să mergem cât mai departe în Europa.

Suporterii ne vor ajuta din primul minut, vor face atmosferă să ne ajute. Fiecare meci e diferit, Olympiacos este un club mare, echipa joacă foarte bine, dar, repet, analizăm atent adversarii, toți au puncte slabe, acolo vrem să atacăm.

Cred că am jucat cu multe echipe bune până acum, Olympiacos este o echipă bună, dar și celelalte. Am arătat că putem juca cu oricine. E foarte important să câștigăm mâine.

Nu mă pricep la matematică, este ceva diferit în acest an. Nu suntem siguri de calificare, ce știm sigur este că mergem mâine să câștigăm. E singurul lucru pe care-l știm

Fiecare meci e diferit. Analizăm cum o facem tot timpul, vom încerca să câștigăm meciul. Cred că am jucat și cu alte echipe bune. Sper ca mâine să fim în cea mai bună formă”, a declarat Elias Charalambous.

Elias Charalambous: „Suntem pregătiți pentru meciurile grele”

„E un nou drum în acest sezon. Mâine vom încerca să câștigăm meciul. Într-un meci nu îți arăți nivelul. Este un test bun pentru noi. Dacă vorbim de accidentări, eu cred că noi suntem echipa cu cele mai multe. Noi suntem pregătiți pentru meciurile grele.

Eu am jucat în Grecia trei ani, am mulți prieteni. Am mulți prieteni care vor veni mâine la meci, sper să îi fac fericiți. Ei au mulți jucători cu calitate. Trebuie să ne și apărăm ca să facem un meci bun.”

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

2-0 28 noiembrie, ora 22:00: FCSB - Olympiakos

12 decembrie, ora 19:45: Hoffenheim - FCSB

23 ianuarie, ora 19:45: Qarabag - FCSB

30 ianuarie, ora 22:00: FCSB - Manchester United

Clasamentul Europa League

Loc / Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lazio 4 12 2. Ajax 4 10 3. Galatasaray 4 10 4. Frankfurt 4 10 5. Anderlecht 4 10 6. Athletic Bilbao 4 10 7. Tottenham 4 9 8. FCSB 4 9 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Lyon 4 7 10. Rangers 4 7 11. Olympiakos 4 7 12. Bodo/Glimt 4 7 13. Midtjylland 4 7 14. Ferencvaros 4 6 15. Manchester United 4 6 16. Plzen 4 6 17. Alkmaar 4 6 18. Beșiktaș 4 6 19. Hoffenheim 4 5 20. AS Roma 4 5 21. Fenerbahce 4 5 22. FC Porto 4 4 23. Slavia Praga 4 4 24. Elfsborg 4 4 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sociedad 4 4 26. Braga 4 4 27. Twente 4 3 28. Malmo 4 3 29. Qarabag 4 3 30. USG 4 2 31. Nice 4 2 32. RFS 4 2 33. PAOK 4 1 34. Ludogorets 4 1 35. Maccabi Tel-Aviv 4 0 36. Dinamo Kiev 4 0