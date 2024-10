Greșeala Emmei Răducanu Sportiva cu tată român vorbește despre lecția pe care a învățat-o în ultimii ani: „ Nu puteam să văd nimic ”

Tenismena Emma Răducanu (21 de ani, #58 WTA), care jucat ultima oară în urmă cu 5 săptămâni, spune că în 2023 a făcut cea mai mare greșeală din cariera ei: s-a grăbit să revină după o accidentare gravă.

Jucătoarea britanică rămâne în lumina reflectoarelor chiar și momentele în care nu joacă tenis.

Emma Răducanu: „Am învățat să am răbdare”

Emma a suferit o accidentare la piciorul drept în sferturile turneului de la Seul, însă spune că a învățat o lecție importantă în urmă cu un an: să aibă răbdare.

„În 2023, am avut trei operații și am fost în afara circuitului timp de opt luni. În plus, recuperarea nu a fost atât de rapidă pe cât ne așteptam.

La început, planul era să revin la patru luni după operație, dar am ajuns să am nevoie de două ori mai mult timp pentru că am revenit prea repede și am provocat daune mai mari.

Cred că asta mi-a dat o lecție, o lecție legată de răbdare și de a nu încerca să grăbesc procesele”, a declarat Răducanu pentru HSBC, unul dintre principalii săi sponsori, citată de Punto De Break.

118 victorii a obținut Emma Răducanu de-a lungul carierei. A pierdut 62 de meciuri.

Sănătatea, mai importantă decât rezultatele pentru Emma Răducanu

Campioană surprinzătoare la US Open 2021 (singurul titlu al carierei), sportiva al cărei tată este român a vorbit despre cât de dificilă poate fi revenirea pe teren.

„Când te întorci în circuit, ai nevoie de timp pentru a ajunge la nivelul pe care ți-l cere sportul.

Meciurile sunt diferite de antrenamente, introduc un element de imprevizibilitate, așa că acum sunt mult mai recunoscătoare pentru sănătatea mea decât pentru rezultatele mele.

Când ești pe margine, privind cum totul trece pe lângă tine… a fost greu. A trebuit să mă izolez, să nu mă uit la nimic, nu puteam să văd nimic”, a mai spus Răducanu.

Emma așteaptă să vadă dacă se va recupera la timp pentru a putea reprezenta Marea Britanie la turneul final al Billie Jean King Cup 2024 (13-20 noiembrie).