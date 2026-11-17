Lucrările la Arena „Eroii Timișoarei” au intrat pe ultima sută de metri.

au intrat pe ultima sută de metri. Acolo va juca Poli Timișoara până când va fi gata stadionul mare, „Dan Păltinișanu”.

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La mijlocul lunii iunie, Dinu Bara, directorul general al clubului Poli Timișoara, declara că, în cel mai optimist scenariu, formația antrenată de Dan Alexa ar urma să dispute primul meci pe arena „Eroii Timișoarei” la începutul anului 2027.

Arena „Eroii Timișoarei”, pe ultima sută de metri înainte de inaugurare

Dominic Fritz (42 de ani), fostul primar al municipiului Timișoara, a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu stadiul lucrărilor.

În prezent, se montează scaunele, care vor fi în culorile tradiționale ale lui Poli, alb și violet.

În imagine se poate observa că pe una dintre tribune este inscripționat numele „Timișoara”, în timp ce la una dintre peluze apare anul „1989”, o trimitere la Revoluția Română, care a pornit în acest oraș.

„Nu e randare. E noul stadion din Timișoara: Arena Eroii Timișoarei. Ultima sută de metri”, a fost mesajul lui Dominic Fritz.

Detalii despre Arena „Eroii Timișoarei”

Arena „Eroii Timișoarei” este amplasată pe un teren de aproximativ 9.000 de metri pătrați, are un cost estimat de 23 de milioane de euro și va avea o capacitate de circa 10.100 de locuri.

Proiectul include și o parcare de 450 de locuri, precum și amenajarea unui parc în imediata vecinătate a stadionului.

În acest moment, Poli Timișoara își dispută acum meciurile de pe teren propriu pe stadionul Electrica, o arenă cu o capacitate de doar 500 de locuri, pe care a evoluat și în sezonul trecut, în Liga 3.

Formația antrenată de Dan Alexa ocupă locul 2 în Liga 2, cu 29 de puncte, la unul în spatele liderului Chindia Târgoviște, după 13 etape.

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