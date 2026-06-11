Inaugurare întârziată Când va putea juca Poli pe noul stadion Eroii Timișoarei: „Tot ce se întâmplă înainte de acest termen ar fi un moment de fericire” +12 foto
Stadionul Eroii Timișoarei. FB
Liga 2

Inaugurare întârziată Când va putea juca Poli pe noul stadion Eroii Timișoarei: „Tot ce se întâmplă înainte de acest termen ar fi un moment de fericire”

alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 21:17
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 23:29
  • Stadionul „Eroii Timișoarei” trebuia să fie inaugurat vara sau cel târziu toamna aceasta, dar stadiul lucrărilor dă de înțeles că va dura mai mult de atât
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Noua construcție are fundație din beton și structură metalică și va fi de categoria 4, în conformitate cu cerințele UEFA și IFAB.

„Se lucrează intens pe stadionul Eroii Timișoarei pentru acest stadion nou, modern, făcut din banii timisorenilor, din banii dumneavoastră, care în acest an va fi finalizat și unde vom putea să vedem primul meci de fotbal, primul concert la standard de moderne, în Timișoara”, a spus azi viceprimarul Ruben Lațcău, într-un video postat pe pagina personală.

În imagini apare șantierul arenei „Eroii Timișoarei”, care este departe de a fi finalizată.

Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (2).jpg
Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (2).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (1).jpg Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (2).jpg Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (3).jpg Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (4).jpg Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (5).jpg
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Director general al clubului Poli Timișoara: „Realistic și prudent ar fi să vorbim de începutul anului 2027”

„Săptămâna viitoare voi avea o vizită pe șantier împreună cu colegii de la Primăria Timișoara, care sunt și acționari în cadrul clubului.

Eu cred că în termen realist va fi să se înceapă procedura de predare a investiției către Primăria Timișoara începând cu luna septembrie.

Logica ne spune că, realistic, ar trebui imediat după pauza de iarnă să jucăm pe «Eroii Timișoarei». Tot ce se întâmplă înainte de acest termen ar fi un moment de fericire, dar realistic și prudent ar fi să vorbim de începutul anului 2027.

Cred că undeva în următoarea lună sau o lună și jumătate, mobilizarea care va fi pe șantier ne va spune o dată cât mai certă”, a spus ieri Dinu Bara, directorul general al clubului Poli Timișoara, pentru sport.ro.

Cât costă ridicarea arenei „Eroii Timișoarei”

Poli va juca pe „Eroii Timișoarei” până va fi gata celălalt proiect de anvergură din oraș, noul stadion „Dan Păltinișanu”, de 32.000 de locuri, care va costa 140 de milioane de euro. Va fi al doilea ca mărime din România, după Arena Națională.

Arena „Eroii Timișoarei” este amplasată pe un teren de aproximativ 9.000 de metri pătrați, are un cost estimat de 23 de milioane de euro și va avea o capacitate de circa 10.100 de locuri.

Proiectul include și o parcare de 450 de locuri, precum și amenajarea unui parc în imediata vecinătate a stadionului.

Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (1).jpg
Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (1).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (1).jpg Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (2).jpg Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (3).jpg Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (4).jpg Stadion Eroii Timisoarei Captura FB Ruben Latcau (5).jpg
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