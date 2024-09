GLORIA BUZĂU- FARUL 1-0. Eugen Neagoe (57 de ani) s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale și a avut cuvinte de laude la adresa lui Constantin Budescu (35 de ani).

Venit la Buzău pentru a-l înlocui pe Andrei Prepeliță pe banca tehnică, „Geană” este neînvins pe banca echipei din Crâng.

Eugen Neagoe: „Știam ce probleme au”

Tehnicianul Gloriei și-a lăudat fotbaliștii pentru jocul prestat și a vorbit despre problemele celor de la Farul.

„Trei puncte importante, este o victorie mare, este campioana din 2023. Duminica viitoare întâlnim campioana din 2024 (n.r. - FCSB) și sperăm să repetăm performanța. Până atunci, băieții merită felicitări pentru meciul pe care l-au făcut.

OK, au avut și ei două șanse, dar sunt și ei o echipă bună. Este destul de greu ca în cele 94 de minute cei de la Farul să nu-și creeze ocazii. Au fost puține ocazii, dar și-au creat. Am meritat victoria, cred că am făcut un joc bun, chiar foarte bun.

Știam ce probleme au cei de la Farul, golul așa l-am marcat. Am mai avut o situație asemănătoare și puteam să marcăm. Este o victorie meritată, cred că băieții merită felicitări și vreau să le mulțumesc și suporterilor. ”, a declarat Eugen Neagoe, potrivit digisport.ro

Budescu este un jucător valoros, el știe acest lucru și știe ce vreau de la el. Este un jucător foarte valoros, este important pentru noi. El se pregătește, are moment în care se dăruiește pentru echipă. Este îmbucurător și este un lider al echipei. Eugen Neagoe

În urma acestui rezultat, Gloria Buzău a urcat pe locul al 15-lea, cu 10 puncte, la egalitate de puncte cu campioana României, FCSB.