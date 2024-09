Numărul spectatorilor e în creștere în Europa, a reliefat un studiu realizat de UEFA.

În sezonul 2023-2024, s-au înregistrat 229 de milioane de fani pe stadioane, cu 20 de milioane mai mulți față de stagiunea precedentă.

Borussia Dortmund e prima la fotbal masculin, cu aproape două milioane de spectatori în total. Arsenal domină fotbalul feminin: peste 300.000 de suporteri.

Fotbalul continuă să atragă. Pe stadion, nu doar la TV. Deși televiziunile transmit meciuri live aproape zilnic, arenele Europei sunt pline în marile campionate, în marile competiții continentale.

Iar numărul spectatorilor e în creștere și în întrecerile mai mici, în țări care nu au un impact atât de mare în sport.

Aceasta a fost concluzia unui studiu realizat an de an de UEFA, „The European Club Talent and Competition Landscape”.

Cifrele se apropie de perioada de dinaintea pandemiei. În al doilea sezon la rând, creșterea e și mai importantă, potrivit Marca.

229 de milioane de fani într-un sezon în Europa

Analiza realizată pentru stagiunea trecută, 2023-2024, a înregistrat 229 de milioane de fani pe stadioanele Europei, cu 20 de milioane mai mult față de 2022-2023:

212 milioane în fotbalul masculin

în fotbalul masculin 9 milioane în fotbalul feminin

în fotbalul feminin 8 milioane în turneele internaționale

111 milioane de spectatori au asistat la partidele disputate în ligile de top în fotbalul masculin (71 de milioane în ligile inferioare, 17 în competițiile UEFA, 13 în meciurile de cupă)

Dortmund conduce Europa. Anglia și Italia, 3 echipe în Top 10

La principalele cluburi, Borussia Dortmund a trecut în vârf, cu o medie de 81.305 fani pe meci.

În fiecare întâlnire acasă, „Signal Iduna Park” e full, abonamentele sunt epuizate înainte de startul stagiunii, biletele se vând și ele până la ultimul.

Borussia a avut aproape două milioane de spectatori în total, urmată de Milan, Manchester United, Real Madrid, Inter și Bayern.

Germania, două reprezentante în Top 6, la fel Italia. În Top 10 (Roma 7, Atletico 8, Liverpool 9, West Ham 10), Anglia a avut 3 formații, precum Italia. Spania și Germania, câte două.

Barcelona, lider în 2022-2023, cu 2,3 milioane, a ieșit din Top 10 după ce s-a mutat pe „Montjuic”. În renovare, „Camp Nou” va avea 105.000 de locuri.

Anglia are cel mai urmărit fotbal feminin. Singura țară cu peste un milion de spectatori

Cifrele sunt mult mai mici în fotbalul feminin, însă creșterea continuă. Anglia a fost unica țară care a depășit milionul (1,04) în 2023-2024, Arsenal fiind clubul cu cel mai mare număr de susținători (337.221), singurul cu mai mult de 300.000 de spectatori.

Șase echipe feminine au avut peste 100.000 de suporteri. Trei din Anglia și câte una din Spania, Franța și Olanda.

Echipele cu cei mai mulți spectatori în 2023-2024

Cluburi Susținători 1. Borussia Dortmund 1,95 milioane 2. AC Milan 1,86 milioane 3. Manchester United 1,83 milioane 4. Real Madrid 1,8 milioane 5. Inter Milano 1,72 milioane 5. Bayern Munchen 1,72 milioane

Echipele cu cei mai mulți spectatori (fotbal feminin)