Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a reacționat după remiza cu Hermannstadt, scor 1-1.

Roș-albaștrii au avut o mulțime de ocazii, în timp ce sibienii au marcat la singurul șut din meci.

După meci, finanțatorul campioanei a criticat câțiva dintre jucătorii săi, cărora le-a reproșat ocaziile ratate.

Băluță, Bîrligea și Edjouma, luați în vizor

Chiar dacă patronul roș-albaștrilor s-a declarat mulțumit de jocul prestat de FCSB, finanțatorul a criticat o parte dintre jucătorii săi, făcând referire la situațiile bune în care puteau să marcheze.

„ N-ai ce să reproșezi. Poate, dacă ai să reproșezi ceva cuiva, acela e Băluță. Cum să dai cu exteriorul de acolo? Înseamnă că tu vrei să dai mingea afară. Cum să dai cu exteriorul din unghi de 30 de grade?

Dacă ai 24 de șuturi la poartă, ce să reproșez? Uite, Edjouma, în situația când vine mingea la tine, dai gol, o plasezi în poartă, dai la siguranță.

Până la urmă, la modul general, poți să ai și un milion de șuturi, trebuie să dai gol să bați, indiferent că e Hermannstadt sau altcineva.

Sau, de exemplu, cum i-am spus lui Toma, mai mult tupeu la poartă, dă-i la poartă. Au fost 5 sau 6 ocazii, pasau mingea, dă-i la poartă!

Nu e mare lucru, până la urmă am luat un punct. Craiova și CFR cu care ne batem noi, nu au luat. Vedem partea plină a paharului.

Am luat un punct, e adevărat, nu sunt încântat, dar sunt încântat de cum am jucat, am dominat adversarul categoric, eu asta vreau. Dacă jucăm așa, nu o să avem nicio problemă la campionat.

1 singur șut a trimis Hermannstadt spre poarta celor de la FCSB

A fost slab (n.r. Bîrligea), a fost prea lent, a dormit. El trebuie să dea gol, a avut două ocazii în care trebuia să marcheze. ”, a declarat patronul campioanei la Digi Sport Special.

„Crețu, meciul vieții lui”

Continuând, finanțatorul a fost întrebat despre golul senzațional marcat de Valentin Crețu, remarcând prestația fotbalistului:

„ N-am văzut în viața mea. Mă uitam la jocul lui Crețu, el în viața lui nu a jucat un așa meci bun, mă refer la pase. În viața lui nu a jucat un asemenea fotbal, pase de mare atacant, nu de fundaș. Venea din margine și pasa în centru, în careu”.

Cisotti a debutat în tricoul campioanei, după ce l-a înlocuit la pauză pe Malcom Edjouma. După 45 de minute, finanțatorul campioanei a tras primele concluzii și este de părere că fotbalistul italian mai are nevoie de timp pentru a se integra:

„El nu are încă viteza de joc a noastră. Nu joacă în viteza pe care noi o cerem. E mai bine cu Cisotti decât cu Edjouma, prea multe pase la adversar. Nu sunt încă încântat de el, prea lent, vreau pase rapide”.