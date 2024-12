FCSB, în pericol pentru un steag confederat  Campioana a ajuns din nou la Comisia de Disciplină a UEFA. Motivul e incredibil

UEFA a deschis o procedură disciplinară după ce observatorii meciului FCSB - Olympiacos au pozat 3 însemne din peluza roș-albastră.

Acestea au fost asimilate ca fiind steagul confederat al statelor sudiste ale Americii în Războiul de Secesiune, de 4 ani, purtat cu statele din Nord.

La cine a apelat FCSB și cum s-a apărat în fața forului de la Nyon, în rândurile de mai jos.

Niciun meci disputat de FCSB sau de echipa națională pe teren propriu fără să se termine pe masa Comisiei de Disciplină a UEFA.

După ultimul joc de pe Arena Națională, pe tabloul principal din Europa League, confruntarea cu Olympiacos, din 28 noiembrie, scor 0-0, forul de la Nyon a deschis o procedură disciplinară, cu FCSB în rol de inculpat.

Ce înseamnă steagul confederat

Steagul confederat

Motivul? La acel meci, observatorul de joc și responsabilul de securitate au observat în peluza unde a stat galeria roș-albaștrilor câteva însemne care le-au atras atenția ca fiind posibile însemne neconforme cu politica UEFA.

Le-au fotografiat, iar 3 dintre aceste poze s-au regăsit în dosar. În imagini era un craniu, pe care stătea o șapcă, despre care cei de la UEFA au susținut că poartă steagul confederat.

Ce înseamnă steagul confederat? Este drapelul statelor sudice din confederația Americană care a dus un război sângeros, timp de 4 ani (1861-1865), cu Nordul, ele susținând ca cei aproape 3,5 milioane de înrobiți să fie menținuți în sclavie.

1.000.000 de persoane e numărul aproximativ al decedaților și celor dispăruți în Războiul Civil din SUA, fiind conflagrația cu cele mai multe victime din istoria Statelor Unite ale Americii

Au existat 3 drapele, dar cel adoptat în 1865, a rămas ca un simbol al războiului pe care statele sudiste l-au purtat.

A fost denumit „drapelul de luptă” și conține, pe un fundal roșu, două diagonale albastre, în formă de X, pe care sunt mai multe steluțe albe.

Steagul respectiv nu a fost, ulterior, interzis cu desăvărșire, însă pentru că a fost preluat de mai multe asociații rasiste, UEFA și FIFA au toleranță zero dacă, pe stadion, spectatorii apelează, sub orice formă, la astfel de însemne.

Cum s-a apărat FCSB + Decizia UEFA

FCSB a fost citată de UEFA pentru a se apăra și pentru a demonstra că acele lucruri descoperite în tribună nu au legătură cu drapelul confederat, în caz contrar, urmând aproape sigur ca peluza să fie închisă la următorul meci. Care e cel cu Manchester United, din 30 ianuarie, și la care deja aproape toate cele 50.000 de bilete sunt vândute.

FCSB a apelat chiar la suporterii din Peluza Nord, care au explicat că pe acele șepci erau, de fapt, însemne unioniste, adică ale statelor care în Războiul de Secesiune au constituit Nordul.

UEFA a judecat speța și a acceptat argumentele prezentate de FCSB. N-a considerat că acele însemne merită sancționate, însă campioana României tot s-a ales cu amendă. Una care a depășit 20.000 de euro, dar pentru alte deficiențe de organizare.

FCSB, peluze închise în 2022 pentru o cruce celtică

În vara lui 2022, în plină campanie de calificare în grupele Europa League, FCSB a fost penalizată de UEFA cu peluzele închise la jocul din play-off, cu Viking.

Motivul? Folosirea unui însemn neo-nazist. Observatorul UEFA a văzut în peluză un steag: o cruce albă, pe fundal negru, iar peste a fost desenat chipul unui ultras, cu cagulă.

A interpretat că acea cruce albă pe fundal negru reprezintă crucea celtică, însemn folosit de cei care au recurs la acte antisemite. Pe lângă sancțiunea cu peluzele goale, FCSB a trebuit să achite și 30.000 de euro.

Amendă în vară pentru scandări homofobe

Nu mai departe de vara acestui an, FCSB a primit o sancțiune din partea UEFA. Observatorul FARE (Football Against Racism in Europe) de la meciul FCSB - Sparta Praga 2-3, din turul 3 din Champions League, a scris în raport că suporterii FCSB au avut scandări homofobe la adresa portarului campioanei Cehiei.

UEFA a judecat cazul, a găsit-o vinovată pe FCSB, căreia i-a aplicat o amendă de 15.000 de euro.