Începând cu toamna lui 2016 și până în prezent, naționala noastră a avut de jucat trei preliminarii de Mondial, două de European , 5 ediții de Nations League și un Euro.

Am plecat la drum acum 10 ani din prima urnă valorică, atât în preliminarii, cât și în Liga Națiunilor, însă Daum și Contra ne-au dat înapoi.

Singurul care a răsturnat complet calcul hârtiei și a ridicat nivelul naționalei a fost Edi Iordănescu. Toată analiza ultimilor 10 ani, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Încheiem anul 2026 în genunchi cu prima reprezentativă. E un an în care am pierdut barajul de Mondial, iar în grupa de Nations League am terminat pe ultimul loc, al patrulea, deși la tragerea la sorți am fost în urna a 3-a.

Așteptăm să aflăm cu cine jucăm barajul pentru a evita lumea a treia, adversarul urmând să se aleagă dintre țări care nu înseamnă nimic în fotbal la nivel de națională, printre acestea fiind Insulele Feroe.

Naționala, raport șocant!

2026 închide un deceniu în care am avut o singură prezență la un turneu final, Euro 2024. În rest, multe rateuri, inclusiv într-o competiție precum Nations League, care a fost debutată de UEFA în 2018 și în care nu am jucat niciodată în Liga A.

În tot acest interval de timp, România a avut de susținut nu mai puțin de 11 campanii:

Trei ediții de preliminarii de CM (2018, 2022, 2026)

Două ediții de preliminarii de CE (2020, 2024)

Cinci ediții de Nations League (2018, 2020, 2022, 2024, 2026)

O prezență la turneu final: CE (2024)

Aceste competiții le-am abordat cu 6 selecționeri: Daum, Contra, Rădoi, Edi Iordănescu, Lucescu și Hagi. Fiecare dintre ei are cel puțin o campanie întreagă bifată.

Daum - o campanie

Contra - două campanii

Rădoi - două campanii

E. Iordănescu - trei campanii

M. Lucescu - două campanii

Hagi - o campanie

PRELIMINARII CM 2018 - Antrenor: Christoph Daum

Am fost la tragerea la sorți în prima urnă valorică

Am dezamăgit crunt: am terminat abia pe locul 4, sub Polonia, Danemarca și Muntenegru, doar peste Armenia și Kazahstan.

Este cea mai mare contraperformanță din ultimii 10 ani. Coborâre de la urna 1 valorică la locul 4 la final de grupă

LIGA NAȚIUNILOR 2018 - Antrenor: Cosmin Contra

Am fost în prima urnă valorică, în Liga C

Am terminat însă pe locul 2 în grupă, sub Serbia, doar peste Muntenegru și Lituania

Nu ne-am respectat statutul de echipă din urna 1 și am coborât nivelul

PRELIMINARII CE 2020 - Antrenor: Cosmin Contra

Am fost abia în urna a 4-a valorică la tragerea la sorți

Ne-am „respectat” urna și ne-am clasat abia pe locul 4, sub Spania, Suedia și Norvegia, doar peste Feroe și Malta

Nu ne-am depășit condiția, ba chiar am pierdut și semifinala barajului de Euro 2020, 1-2 cu Islanda, meci la care selecționer a fost Rădoi

LIGA NAȚIUNILOR 2020 - Antrenor: Mirel Rădoi

Am fost în urna a 4-a valorică la tragerea la sorți, în Liga B

Am terminat pe locul 3 într-o grupă în care una dintre victoriile noastre e cea la masa verde cu Norvegia, pentru că nordicii n-au venit la meciul de la București din motive de COVID. Singura echipă peste care am terminat a fost Irlanda de Nord, dar sub Austria și Norvegia

PRELIMINARII CM 2022 - Antrenor: Mirel Rădoi

Am fost în urna valorică 2 la tragere

Am terminat pe locul 3, sub Germania, Macedonia

Nici măcar nu ne-am respectat statutul de la tragerea la sorți și am regresat

LIGA NAȚIUNILOR 2022 - Antrenor: Edi Iordănescu

Am fost în urna valorică 3 la tragere, în Liga B

Am terminat pe locul 4, ultimul, sub Bosnia, Finlanda și Muntenegru

Am regresat, am retrogradat

PRELIMINARII CE 2024 - Antrenor: Edi Iordănescu

Am fost în a 3-a urnă valorică

Am terminat pe primul loc, după un parcurs remarcabil, fără nici o înfrângere, într-o grupă cu Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra

Ne-am depășit cu mult condiția de la tragerea la sorți și am răsturnat complet calculele hârtiei

CAMPIONATUL EUROPEAN 2024 - Antrenor: Edi Iordănescu

La tragerea la sorți am fost în urna 2

Am terminat grupa pe locul 1, peste Belgia, Slovacia și Ucraina

Ne-am depășit statutul de la startul Europeanului și am disputat optimile de finală

LIGA NAȚIUNILOR 2024 - Antrenor: Mircea Lucescu

La tragerea la sorți am fost în urna 1 valorică, în Liga C

Am câștigat grupa cu Kosovo, Cipru și Lituania

Ne-am respectat statutul de cap de serie și am promovat în Liga B

PRELIMINARII CM 2026 - Antrenor: Mircea Lucescu

Am fost la tragere în urna valorică 2

Am terminat pe locul 3, sub Austria și Bosnia, doar peste Cipru și San Marino

Am regresat față de statutul de la tragerea la sorți

Am pierdut și semifinala barajului, 0-1 cu Turcia, la Istabul

LIGA NAȚIUNILOR 2026 - Antrenor: Gheorghe Hagi

Am fost la tragere în urna a 3-a, în Liga B

Am terminat pe locul 4, ultimul, sub Suedia, Bosnia și Polonia

Am regresat față de statutul din urnele valorice și vom disputa un baraj pentru a evita să retrogradăm cu una dintre: Cipru, Estonia, Belarus, Feroe

Concluzia e că un singur antrenor a reușit în acești 10 ani să ridice nivelul echipei naționale față de statutul pe care l-am avut la tragerea la sorți respectivă. Numele lui: Edi Iordănescu.

A făcut-o și în preliminariile CE, când a făcut saltul de la urna 3 la locul 1, dar chiar și la turneul final, când am fost în urna secundă, dar am câștigat o grupă din care a făcut parte și Belgia!

Există o comparație, realmente șocantă, între Edi Iordănescu și ceilalți 5 selecționeri din acest ultim deceniu. Și anume: peste ce țări a reușit să termine naționala noastră, indiferent de campanie.

Fără el pe bancă, în 7 ani și jumătate, numele cele mai sonore peste care ne-am clasat sunt Irlanda de Nord, Islanda și Armenia.

În schimb, cu el antrenor, România a fost peste Belgia, Elveția și alte nume importante.

Peste ce naționale a terminat România cu Edi Iordănescu selecționer:

Belgia, Elveția, Ucraina, Slovacia, Israel, Kosovo, Belarus, Andorra

Peste ce naționale a terminat România fără Edi Iordănescu selecționer:

Irlanda de Nord, Islanda, Kosovo, Armenia, Kazahstan, Cipru, Lituania, Muntenegru, Feroe, Malta, San Marino, Liechtenstein

43 de ani avea Edi Iordănescu la momentul în care a preluat banca echipei naționale, ianuarie 2022

CE URMEAZĂ PENTRU NOI

În 2027 ne așteaptă două încercări, ambele importante:

Barajul de evitare a retrogradării în Liga C din Nations League. Tragerea la sorți va avea loc vineri. Adversarul va fi o echipă din lumea a treia: Cipru, Belarus, Estonia sau Feroe, iar meciurile se vor disputa în dublă manșă, la final de martie, cu returul pe teren propriu pentru trupa lui Hagi. Preliminariile CE 2028. Pornim din urna a 3-a, tragerea la sorți urmând să fie pe 6 decembrie, la Belfast. Și în precedenta campanie de Euro am fost tot în urna a 3-a când s-a stabilit țintarul. Și atunci ne-am calificat. Acum, o grupă infernală ar fi cu Spania, Serbia și Feroe, iar una accesibilă ar fi cu Belgia, Slovenia și Estonia.

Meciurile naționalei din 2027 vor fi transmise exclusiv de Antena 1, în vreme ce Campionatul European din 2028, care va avea loc în Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor, va fi văzut pe Pro TV.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport