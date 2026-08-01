Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat vineri că forul mondial a renunțat la planurile de a vinde o participație la Cupa Mondială către investitori privați, în urma reacțiilor negative intense apărute în ultimele zile.

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FIFA intenționa să strângă până la 4,2 miliarde de dolari prin vânzarea unei participații de aproximativ 20% într-o nouă entitate care urma să gestioneze competițiile organizate de FIFA, inclusiv Cupa Mondială.

Propunerea a fost anunțată marți și s-a confruntat imediat cu o opoziție intensă. UEFA a amenințat că va boicota competițiile FIFA și a acuzat forul condus de Infantino că vrea să vândă „sufletul” fotbalului.

Gianni Infantino renunță la planul controversat

Din cauza opoziției intense apărute la nivel mondial, Gianni Infantino a anunțat că renunță la acest plan.

„Proiectul «FIFA Forward Enterprise» a fost conceput pentru a oferi o bază pentru consolidarea asociațiilor membre ale FIFA și a sportului nostru la nivel mondial, în special în țările în care sprijinul este cel mai necesar.

Mai mult decât atât, așa cum am afirmat încă de la început, acest lucru s-ar fi realizat numai dacă o majoritate a asociațiilor membre ale FIFA își exprimau sprijinul și întotdeauna sub rezerva unui proces de consultare cu acestea, cu Consiliul FIFA, cu confederațiile și cu părțile interesate în general.

După ce am ascultat cu atenție toate punctele de vedere, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de susținere, nu mai servesc obiectivului stabilit inițial.

Scopul nostru a fost întotdeauna – și va fi întotdeauna – să unim și să îmbunătățim.

Prin urmare, această propunere nu va merge mai departe.

În continuare, intenția mea este să reunesc toate părțile interesate în zilele și săptămânile următoare, în spiritul interesului comun pentru fotbalul nostru și cu obiectivul de a continua dezvoltarea fotbalului pretutindeni, în special în țările care au cel mai mult nevoie de sprijinul nostru”, a anunțat Infantino într-un comunicat emis vineri noaptea.

Tot vineri, într-un comunicat transmis la începutul zilei, FIFA susținea că vânzarea unei participații minoritare în operațiunile sale comerciale ar strânge miliarde de dolari pentru finanțarea dezvoltării sportive la nivel global și acuzase presa că a interpretat greșit propunerea.

Miercuri, Infantino le-a scris celor 211 federații membre pentru a le informa că vor primi câte 40 de milioane de dolari fiecare dacă vor fi de acord cu propunerea FIFA până pe 19 septembrie.

Aleksander Ceferin, șeful UEFA, și Gianni Infantino, șeful FIFA FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago

Opoziție intensă din partea confederațiilor

Opoziția față de acest plan a luat amploare pe parcursul săptămânii.

Joi, cele 55 de națiuni membre ale UEFA au votat în unanimitate boicotarea tuturor turneelor FIFA până la retragerea propunerii, afirmând că Cupa Mondială „nu poate fi tratată ca un produs de investiții”.

Totodată, CONCACAF, confederația responsabilă de America de Nord, America Centrală și Caraibe, cu 41 de federații membre, a respins propunerea în cadrul unei reuniuni desfășurate joi.

Vineri, Confederația Asiatică de Fotbal, care numără 47 de membri, a emis o declarație în care afirmă că „este solidară” cu UEFA și CONCACAF.

UEFA, CONCACAF și AFC au împreună 143 federații membre, cu mult peste jumătate din cei 211 de membri FIFA. Pentru ca planul să poată fi pus în aplicare, ar fi fost necesar ca majoritatea membrilor să voteze în favoarea acestuia.

Carlos Cordeiro, Gianni Infantino și Donald Trump FOTO Imago

Demisii și acuzații de înșelăciune

Au existat dezacorduri și la nivelul FIFA. Vineri, consilierul principal al lui Infantino, Carlos Cordeiro, și-a dat demisia, calificând planul drept „o afacere proastă pentru fotbal”, iar directorul operațional al FIFA, Kevin Lamour, a acuzat că personalul forului mondial a fost „înșelat” de Infantino și că „merită mai mult decât dispreț și intimidare”.

„Este proiectul unei singure persoane. Nu numai că acest proiect nu trebuie să se concretizeze… dar a sosit momentul ca liderii politici din lumea fotbalului să-și pună întrebările potrivite și să ia deciziile corecte.

Și dacă asta înseamnă că îmi voi pierde slujba, atunci așa să fie. Voi înțelege și voi respecta această decizie. Cel puțin, voi dormi liniștit la noapte”, a declarat Lamour pentru Associated Press.

Înainte de acest moment controversat, Infantino (56 de ani) își depusese candidatura pentru șefia FIFA, singurul care-și anunțase oficial intenția.

Acum, șeful fotbalului nord-american, Victor Montagliani, ar intenționa să-i conteste candidatura. Elvețianul a fost reales în unanimitate în 2019 și 2023.

Care era planul FIFA

FIFA propusese înființarea unei noi companii care să dețină drepturile comerciale ale competițiilor FIFA, printre care și Cupa Mondială, urmând ca pachete minoritare de acțiuni să fie vândute unor investitori privați.

Tranzacția ar fi putut ajunge la o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, fiind semnate deja acorduri preliminare privind structura proiectului.

Thrive Eternal, un fond administrat de Thrive Capital, fondat de Joshua Kushner, urma să conducă grupul de investitori propus. Joshua este fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Trump și Infantino au dezvoltat o relație strânsă de-a lungul celui de-al doilea mandat al președintelui SUA. Statele Unite ale Americii au fost una dintre țările gazdă ale CM 2026, alături de Canada și Mexic.

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