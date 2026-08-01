Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații
Gianni Infantino FOTO Imago
Campionatul Mondial

Infantino s-a sucit! FIFA, anunț de ultimă oră cu privire la planul de „privatizare” a Cupei Mondiale » Elvețianul, acuzat că și-a „înșelat” angajații

alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 09:38
alt-text Actualizat: 01.08.2026, ora 10:26
  • Președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat vineri că forul mondial a renunțat la planurile de a vinde o participație la Cupa Mondială către investitori privați, în urma reacțiilor negative intense apărute în ultimele zile.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FIFA intenționa să strângă până la 4,2 miliarde de dolari prin vânzarea unei participații de aproximativ 20% într-o nouă entitate care urma să gestioneze competițiile organizate de FIFA, inclusiv Cupa Mondială.

Propunerea a fost anunțată marți și s-a confruntat imediat cu o opoziție intensă. UEFA a amenințat că va boicota competițiile FIFA și a acuzat forul condus de Infantino că vrea să vândă „sufletul” fotbalului.

Campos, „dirijorul” lui Dinamo VIDEO: Tehnicianul „câinilor” a dat indicații fără încetare la Galați și l-a enervat pe arbitrul Găman
Citește și
Campos, „dirijorul” lui Dinamo VIDEO: Tehnicianul „câinilor” a dat indicații fără încetare la Galați și l-a enervat pe arbitrul Găman
Citește mai mult
Campos, „dirijorul” lui Dinamo VIDEO: Tehnicianul „câinilor” a dat indicații fără încetare la Galați și l-a enervat pe arbitrul Găman

Gianni Infantino renunță la planul controversat

Din cauza opoziției intense apărute la nivel mondial, Gianni Infantino a anunțat că renunță la acest plan.

„Proiectul «FIFA Forward Enterprise» a fost conceput pentru a oferi o bază pentru consolidarea asociațiilor membre ale FIFA și a sportului nostru la nivel mondial, în special în țările în care sprijinul este cel mai necesar.

Mai mult decât atât, așa cum am afirmat încă de la început, acest lucru s-ar fi realizat numai dacă o majoritate a asociațiilor membre ale FIFA își exprimau sprijinul și întotdeauna sub rezerva unui proces de consultare cu acestea, cu Consiliul FIFA, cu confederațiile și cu părțile interesate în general.

După ce am ascultat cu atenție toate punctele de vedere, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de susținere, nu mai servesc obiectivului stabilit inițial.

Scopul nostru a fost întotdeauna – și va fi întotdeauna – să unim și să îmbunătățim.

Prin urmare, această propunere nu va merge mai departe.

În continuare, intenția mea este să reunesc toate părțile interesate în zilele și săptămânile următoare, în spiritul interesului comun pentru fotbalul nostru și cu obiectivul de a continua dezvoltarea fotbalului pretutindeni, în special în țările care au cel mai mult nevoie de sprijinul nostru”, a anunțat Infantino într-un comunicat emis vineri noaptea.

Tot vineri, într-un comunicat transmis la începutul zilei, FIFA susținea că vânzarea unei participații minoritare în operațiunile sale comerciale ar strânge miliarde de dolari pentru finanțarea dezvoltării sportive la nivel global și acuzase presa că a interpretat greșit propunerea.

Miercuri, Infantino le-a scris celor 211 federații membre pentru a le informa că vor primi câte 40 de milioane de dolari fiecare dacă vor fi de acord cu propunerea FIFA până pe 19 septembrie.

Aleksander Ceferin, șeful UEFA, și Gianni Infantino, șeful FIFA FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago Aleksander Ceferin, șeful UEFA, și Gianni Infantino, șeful FIFA FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
Aleksander Ceferin, șeful UEFA, și Gianni Infantino, șeful FIFA FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago

Opoziție intensă din partea confederațiilor

Opoziția față de acest plan a luat amploare pe parcursul săptămânii.

Joi, cele 55 de națiuni membre ale UEFA au votat în unanimitate boicotarea tuturor turneelor FIFA până la retragerea propunerii, afirmând că Cupa Mondială „nu poate fi tratată ca un produs de investiții”.

Totodată, CONCACAF, confederația responsabilă de America de Nord, America Centrală și Caraibe, cu 41 de federații membre, a respins propunerea în cadrul unei reuniuni desfășurate joi.

Vineri, Confederația Asiatică de Fotbal, care numără 47 de membri, a emis o declarație în care afirmă că „este solidară” cu UEFA și CONCACAF.

UEFA, CONCACAF și AFC au împreună 143 federații membre, cu mult peste jumătate din cei 211 de membri FIFA. Pentru ca planul să poată fi pus în aplicare, ar fi fost necesar ca majoritatea membrilor să voteze în favoarea acestuia.

Carlos Cordeiro, Gianni Infantino și Donald Trump FOTO Imago Carlos Cordeiro, Gianni Infantino și Donald Trump FOTO Imago
Carlos Cordeiro, Gianni Infantino și Donald Trump FOTO Imago

Demisii și acuzații de înșelăciune

Au existat dezacorduri și la nivelul FIFA. Vineri, consilierul principal al lui Infantino, Carlos Cordeiro, și-a dat demisia, calificând planul drept „o afacere proastă pentru fotbal”, iar directorul operațional al FIFA, Kevin Lamour, a acuzat că personalul forului mondial a fost „înșelat” de Infantino și că „merită mai mult decât dispreț și intimidare”.

„Este proiectul unei singure persoane. Nu numai că acest proiect nu trebuie să se concretizeze… dar a sosit momentul ca liderii politici din lumea fotbalului să-și pună întrebările potrivite și să ia deciziile corecte.

Și dacă asta înseamnă că îmi voi pierde slujba, atunci așa să fie. Voi înțelege și voi respecta această decizie. Cel puțin, voi dormi liniștit la noapte”, a declarat Lamour pentru Associated Press.

Înainte de acest moment controversat, Infantino (56 de ani) își depusese candidatura pentru șefia FIFA, singurul care-și anunțase oficial intenția.

Acum, șeful fotbalului nord-american, Victor Montagliani, ar intenționa să-i conteste candidatura. Elvețianul a fost reales în unanimitate în 2019 și 2023.

Care era planul FIFA

FIFA propusese înființarea unei noi companii care să dețină drepturile comerciale ale competițiilor FIFA, printre care și Cupa Mondială, urmând ca pachete minoritare de acțiuni să fie vândute unor investitori privați.

Tranzacția ar fi putut ajunge la o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, fiind semnate deja acorduri preliminare privind structura proiectului.

Thrive Eternal, un fond administrat de Thrive Capital, fondat de Joshua Kushner, urma să conducă grupul de investitori propus. Joshua este fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Trump și Infantino au dezvoltat o relație strânsă de-a lungul celui de-al doilea mandat al președintelui SUA. Statele Unite ale Americii au fost una dintre țările gazdă ale CM 2026, alături de Canada și Mexic.

Citește și

Dan Udrea Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Opinii
19:33
Dan Udrea Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Citește mai mult
Dan Udrea Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Cătălin Tolontan Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Opinii
17:01
Cătălin Tolontan Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Citește mai mult
Cătălin Tolontan Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Când visul facultății în străinătate se destramă. Abandonul și întoarcerea acasă: momentul despre care se vorbește prea puțin. Mărturia tinerilor români din Olanda, Italia și Franța
Când visul facultății în străinătate se destramă. Abandonul și întoarcerea acasă: momentul despre care se vorbește prea puțin. Mărturia tinerilor români din Olanda, Italia și Franța
Când visul facultății în străinătate se destramă. Abandonul și întoarcerea acasă: momentul despre care se vorbește prea puțin. Mărturia tinerilor români din Olanda, Italia și Franța
FIFA Campionatul Mondial gianni infantino
Știrile zilei din sport
Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”
Tenis
02.08
Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu Bianca Andreescu Campioana de la US Open 2019 a ajuns pe locul 174 în WTA: „Nu mai sunt aceeași persoană”
Rapid a rupt blestemul VIDEO Giuleștenii câștigă  după 10 partide în fața celor de la CFR Cluj. Spectacol în derby-ul feroviar
Superliga
02.08
Rapid a rupt blestemul VIDEO Giuleștenii câștigă după 10 partide în fața celor de la CFR Cluj. Spectacol în derby-ul feroviar
Citește mai mult
Rapid a rupt blestemul VIDEO Giuleștenii câștigă  după 10 partide în fața celor de la CFR Cluj. Spectacol în derby-ul feroviar
Dispariție misterioasă, final fericit FOTO+VIDEO. După 44 de zile de căutări, cel mai rapid maratonist din America de Sud  a fost găsit în viață
Atletism
02.08
Dispariție misterioasă, final fericit FOTO+VIDEO. După 44 de zile de căutări, cel mai rapid maratonist din America de Sud a fost găsit în viață
Citește mai mult
Dispariție misterioasă, final fericit FOTO+VIDEO. După 44 de zile de căutări, cel mai rapid maratonist din America de Sud  a fost găsit în viață
Tensiuni în Ghencea! Jucătorul înjurat de fani: numărul pe care l-a ales i-a inflamat! Reacția fotbalistului + ce a zis Oprița
Liga 2
02.08
Tensiuni în Ghencea! Jucătorul înjurat de fani: numărul pe care l-a ales i-a inflamat! Reacția fotbalistului + ce a zis Oprița
Citește mai mult
Tensiuni în Ghencea! Jucătorul înjurat de fani: numărul pe care l-a ales i-a inflamat! Reacția fotbalistului + ce a zis Oprița
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:46
„I-am spus înainte de meci” Daniel Pancu, despre avantajul care a făcut diferența cu CFR Cluj: „Am spus că așa va fi” + Atrage atenția clubului
„I-am spus înainte de meci”  Daniel Pancu, despre avantajul care a făcut diferența cu CFR Cluj: „Am spus că așa va fi” + Atrage atenția clubului
01:09
„Nu înțeleg” Cristi Săpunaru, derutat de afirmațiile lui Daniel Pancu: „Nu e clubul pe teren”
„Nu înțeleg” Cristi Săpunaru, derutat de afirmațiile lui Daniel Pancu: „Nu e clubul pe teren”
00:02
Pleacă Dobre în Turcia? Răspunsul fotbalistului de la Rapid după „dubla” cu CFR Cluj: „Echipa pe care o iubesc”
Pleacă Dobre în Turcia? Răspunsul fotbalistului de la Rapid după „dubla” cu CFR Cluj: „Echipa pe care o iubesc”
23:42
Cristian Geambașu Teatralul și emotivul
Cristian Geambașu Teatralul și emotivul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Top stiri
„Nu se poate stăpâni” Reacții după  gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei
Superliga
02.08
„Nu se poate stăpâni” Reacții după gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei
Citește mai mult
„Nu se poate stăpâni” Reacții după  gestul controversat al lui Nsimba din meciul cu Petrolul + Ce a spus atacantul Craiovei
„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”
Diverse
02.08
„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”
Citește mai mult
„Nu a murit de leucemie” Nepotul lui Mircea Lucescu explică ce a dus la decesul marelui antrenor: „Ăsta este adevărul”
Infantino, salariu șocant Planul de 20 de miliarde de dolari i-ar fi adus președintelui FIFA încasări istorice în fiecare an
Campionate
02.08
Infantino, salariu șocant Planul de 20 de miliarde de dolari i-ar fi adus președintelui FIFA încasări istorice în fiecare an
Citește mai mult
Infantino, salariu șocant Planul de 20 de miliarde de dolari i-ar fi adus președintelui FIFA încasări istorice în fiecare an
FOTO | Cum va arăta Parcul Herăstrău, după reparații. PMB a întrebat 10.000 de bucureșteni, iar primul răspuns de pe tabelă cere toalete
B365
31.07
FOTO | Cum va arăta Parcul Herăstrău, după reparații. PMB a întrebat 10.000 de bucureșteni, iar primul răspuns de pe tabelă cere toalete
Citește mai mult
FOTO | Cum va arăta Parcul Herăstrău, după reparații. PMB a întrebat 10.000 de bucureșteni, iar primul răspuns de pe tabelă cere toalete

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 18 rapid 16 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share