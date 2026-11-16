UEFA a dezvăluit candidatul pe care îl va susține la alegerile pentru președinția FIFA de anul viitor.

Cursa pentru șefia forului internațional va urma să aibă patru candidați, cel puțin până în acest moment.

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Anunțul celor de la UEFA vine la scurt timp după ce Arsene Wenger, pe care forul condus de Aleksander Ceferin voia să-l susțină, a decis să nu candideze împotriva lui Gianni Infantino.

Philippe Diallo este candidatul susținut de UEFA pentru președinția FIFA

Diallo este actualul președinte al Federației Franceze de Fotbal și va urma să-și depună oficial candidatura marți.

„În cadrul unei reuniuni desfășurate astăzi și prezidată de președintele UEFA, Aleksander Čeferin, federațiile naționale reprezentate în Comitetul Executiv al UEFA și în Consiliul FIFA l-au invitat pe Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal (FFF), să-și depună candidatura la alegerile prezidențiale ale FIFA din martie 2027 și i-au acordat în unanimitate sprijinul lor deplin.

Philippe Diallo are o vastă experiență la toate nivelurile fotbalului, având în vedere că a condus organizația care reprezintă cluburile de fotbal profesionist din Franța, a făcut parte din consiliul de administrație al ligii profesioniste franceze și din structurile FIFA de soluționare a litigiilor, înainte de a deveni președinte al FFF și membru al Comitetului Executiv al UEFA în 2023.

Pe fondul îngrijorărilor serioase cu privire la direcția de dezvoltare a FIFA, federațiile naționale au făcut apel la o unitate și o încredere reînnoite în cadrul comunității fotbalistice mondiale.

De asemenea, acestea au solicitat ca FIFA să plaseze dezvoltarea fotbalului în fiecare regiune a lumii în centrul misiunii sale, să respecte cele mai înalte standarde de guvernanță și să colaboreze strâns cu federațiile membre, confederațiile și părțile interesate din lumea fotbalului. Federațiile și-au exprimat încrederea deplină în Philippe Diallo, considerând că acesta va asigura conducerea necesară pentru realizarea acestei ambiții.

Philippe Diallo a acceptat invitația de a candida. Candidatura sa urmează să fie ratificată oficial de Comitetul Executiv al FFF în cadrul ședinței de mâine”, a transmis UEFA, pe site-ul oficial.

Trei candidați la președinția FIFA, pe lângă Gianni Infantino

Pe lângă Diallo, alte două persoane au anunțat oficial că vor candida împotriva lui Gianni Infantino pentru postul de președinte FIFA.

Kozo Tashima (68 de ani), președintele de onoare al Federației Japoneze de Fotbal, și Ramon Vega (55 de ani), fost fundaș, au anunțat că vor candida la șefia forului internațional.

Potențialii candidați își pot depune candidaturile până pe 18 noiembrie, iar alegerile vor avea loc pe 18 martie 2027.

În cazul unui succes la viitoarele alegeri, Gianni Infantino va obține cel de-al patrulea mandat în funcția pe care o ocupă din 2016.

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