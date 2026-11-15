Arsene Wenger (77 de ani) a refuzat să-și depună candidatura pentru funcția de președinte FIFA, la alegerile de anul viitor.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

UEFA i-a propus oficialului forului internațional să intre în cursă împotriva lui Gianni Infantino, protagonistul a numeroase scandaluri în acest an.

Arsene Wenger a refuzat să candideze la președinția FIFA

Deși a primit susținere totală din partea UEFA, care îl vedea drept un posibil adversar dificil pentru actualul președinte, Wenger nu a acceptat propunerea.

Fostul antrenor al lui Arsenal ar fi decis să nu candideze împotriva celui care l-a numit în funcția actuală pe o care o deține la FIFA, informează thetimes.com.

Din 2019, Arsene Wenger este directorul de dezvoltare a fotbalului în cadrul FIFA. Anterior, francezul a antrenat Arsenal timp de 22 de ani, între 1996 și 2018.

Până în momentul de față, două persoane au anunțat oficial că vor candida împotriva lui Gianni Infantino pentru postul de președinte FIFA.

Kozo Tashima (68 de ani), președintele de onoare al Federației Japoneze de Fotbal, și Ramon Vega (55 de ani), fost fundaș, au anunțat că vor candida la șefia forului internațional.

Potențialii candidați își pot depune candidaturile până pe 18 noiembrie, iar alegerile vor avea loc pe 18 martie 2027.

În cazul unui succes la viitoarele alegeri, Gianni Infantino va obține cel de-al patrulea mandat în funcția pe care o ocupă din 2016.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport