Principalul sponsor al lui FC Argeș, Viorel Tudose, a explicat de ce Florin Maxim nu a mai ajuns antrenor la echipa „vulturilor violeți”

Bogdan Andone a fost desemnat noul antrenor al echipei FC Argeș, însă unul dintre numele vehiculate pentru preluarea echipei a fost și Florin Maxim, considerat o variantă serioasă pentru banca tehnică a piteștenilor.

Viorel Tudose, unul dintre sponsorii piteștenilor, a dezvăluit motivele care au împiedicat numirea lui Florin Maxim în funcția de antrenor principal al echipei FC Argeș.

Explicația lui Viorel Tudose pentru faptul că Florin Maxim nu a ajuns la FC Argeș

„Am discutat cu domnul primar de la Hunedoara, cred că peste 30 de minute la telefon. Mi-a comunicat despre clauza eliberatoare a lui Maxim, dar și despre faptul că am avea de plătit și pentru antrenorii secunzi. Am zis ok.

Eram dispus să plătim suma eliberatoare de 100 de mii de euro, dar și sumele pentru secunzi. Între timp cineva de la noi s-a întâlnit cu Maxim și cu impresarul acestuia, iar acolo ni s-a spus că trebuie să îi plătim o sumă de bani și impresarului.

Domnul primar nu mă informase despre vreo sumă de plată și la impresar. Nu am vrut să îi dau nici măcar un cent comision impresarului. Suma nu era deloc mică .

Adică ce făceam noi? Plăteam suma eliberatoare pentru Maxim, plăteam sume eliberatorii pentru antrenorii din staff-ul lui…dar am aflat că trebuia să îi plătim o sumă și impresarului.

Eu de așa ceva nici nu am vrut să aud. Nu îmi plac astfel de oameni care intenționează să câștige bani în acest mod”, a declarat Viorel Tudose, conform prosport.ro.

Maxim voia să vină la FC Argeș, dar trebuia să își dea acordul și impresarul, iar noi dacă îi plăteam și impresarului suma aia totul era ok. Însă, ne-a dat între timp răspunsul pozitiv Bogdan Andone, iar la varianta Maxim am renunțat. Oricum, și dacă ne dădea răspuns negativ Bogdan Andone, tot nu mai voiam să îl aducem pe Maxim Viorel Tudose

Dică și Alexa l-au mai „încurcat” în trecut pe Viorel Tudose

Viorel Tudose declara, cu câteva zile în urmă, că numirea antrenorului va fi o surpriză.

„Când m-am referit la surpriza numelui noului antrenor m-am referit la Florin Maxim, dar atunci nu vă puteam da numele lui.

Voiam să fim pregătiți dacă Bogdan Andone ne refuza. Până la urmă el este totuși un nume destul de consacrat.

A antrenat la FCSB, a antrenat în străinătate, a făcut minunea la Botoșani, dacă nu accepta să vină în Liga 2?”, a mai spus Viorel Tudose, conform sursei citate.