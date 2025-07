Csikszereda - Rapid 0-2. Claudiu Petrila (24 de ani) a oferit prima reacție după succesul obținut de echipa sa.

Marcator vineri seară, Petrila se bucură pentru reușită, dar mai ales pentru cele trei punte.

Petrila a accentuat foarte mult obiectivul echipei de a obține un trofeu în acest sezon, în timp ce Hromada a văzut mai multe puncte slabe.

Csikszereda - Rapid 0-2 . Claudiu Petrila: „O seară perfectă”

„Pot să zic că a fost o seară perfectă. Am creat și două goluri, am ținut bine de mingi, ne-am creat ocazii.

În a doua parte, parcă am intrat puțin prea timorați, să zic așa, deși nu aveam motiv pentru că aveam 2-0 pe tabelă. Dar e bine că am rezistat până la final să nu luăm gol și am putut să luăm cele trei puncte.

De mult îmi doresc să dau și eu așa un gol cu poarta goală pentru că până acum nu prea am avut șansa. Mă bucur pentru el, dar important este că am câștigat”, a declarat Petrila după meci, la Digi Sport.

Întrebat dacă vrea să-și depășească numărul de goluri în acest sezon, Petrila a răspuns:

„Da, îmi doresc foarte mult, dar nu ăsta este obiectivul meu. Obiectivul este să câștigăm un trofeu ca echipă și să jucăm în Europa”.

Hromada: „Nu m-am simțit la 100% din punct de vedere fizic”

Jakub Hromada (29 de ani), marcator și el în această partidă, a trecut prin mai multe probleme la nivel fizic.

„Cel mai important este că am câștigat trei puncte și mă bucur, normal că mă bucur și pentru gol, dar cel mai important e că am câștigat, chiar dacă nu am jucat așa de bine, în special în repriza a doua.

Nu știu, nu cred că a fost o relaxare, dar ei au prins încredere, au jucători buni, cu calitate și s-au mișcat bine. Noi nu am arătat bine, ca în prima repriza. S-au mișcat foarte bine, au prins încredere, iar noi, din punctul meu de vedere... sau eu, personal, nu m-am simțit așa bine din punct de vedere fizic.

Am avut și o mică accidentare, în pregătire am jucat doar un meci amical și am avut și crampe, nu m-am simțit la 100%.

Dar e mulțumitor. Anul trecut am început prost, în acest an am început bine, am făcut șapte puncte în trei etape și mergem mai departe. Acum avem zece zile până meciul următor și sperăm și facem totul pentru a obține cele trei puncte și cu Botoșani”, a spus Hromada după meci.

