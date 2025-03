Hagi a ales Cel mai special moment din viața lui: Steaua României sau golul cu Columbia? + Mesaj pentru echipa națională: „România e unită”

Gheorghe Hagi (60 de ani) a fost foarte emoționat în timpul ceremoniei de decorare cu cea mai înaltă distincție a statului român: „Steaua României” în grad de Cavaler.

Pentru „Rege”, momentul de miercuri este mai important decât golul pe care l-a marcat împotriva Columbiei la CM 1994.

Hagi își dorește ca naționala României să se califice la CM 2026 și să depășească performanțele obținute de Generația de Aur.

Ilie Bolojan, președintele interimar al României, l-a decorat pe Hagi la Palatul Cotroceni, în semn de recunoaștere pentru întreaga carieră sportivă.

Gheorghe Hagi, decorat: „Dacă am iubit mingea, m-a ascultat”

„Prima oară vreau să le mulțumesc tuturor, o zi specială, un moment special pentru mine, ați văzut cum l-am trăit, emoțiile există. Sunt mândru, sunt onorat, sunt fericit, sunt împlinit, mă simt bine în momentul de față.

Copilul a crescut mare. La 10 ani, iar numărul 10, am plecat să practic fotbalul zi de zi. L-am făcut de mic. Primul cadou, la 3 ani, a fost o minge de fotbal. Asta mi-am dorit, dacă am iubit-o, m-a ascultat.

Am făcut lucruri frumoase împreună cu echipa. Nu uitați, în spatele meu am avut echipe de club, echipa națională, a fost creat un grup, o echipă, la noi contează foarte mult spiritul de echipă. Am făcut performanțe care au bucurat România”, a declarat Hagi după ceremonie.

Gheorghe Hagi, cel mai special moment al carierei: „Momentul de astăzi”

La ceremonia de decorare au fost prezente soția Marilena și fiica Kira, însă nu și Ianis. Rangers joacă joi cu Fenerbahce în returul optimilor Europa League, iar fiul „Regelui” face parte din lotul scoțienilor.

„Mă bucur că joacă fotbal și i-a plăcut mingea și lui, îmi pare rău că nu a putut să vină, acum 4 zile a fost în România. Îmi pare rău, dar o să îi trimitem un film.

O trăire emoțională, până la urmă suntem oameni. De aceea am și denumit-o un moment special.

Părinții sunt totdeauna în mintea mea, cea mai mare mulțumire trebuie să fie a lor, ei m-au adus pe lume, ei au avut grijă de mine, m-au crescut.

După aceea au venit profesorii, oamenii buni, care au avut grijă de mine, m-au educat, m-au dezvoltat. Și colegii de echipă, unde ambiția mea a fost să concurez, ei m-au făcut mai buni”, a mai spus Hagi.

Hagi consideră că decorația primită miercuri este mai specială decât golul pe care l-a înscris împotriva Columbiei la CM 1994.

Aceasta e prima în topul amintirilor, absolut, e o distincție la nivel foarte mare, mi-a făcut-o România, președintele României, mulțumesc pe această cale. Momentul de astăzi, ce a fost rămâne în spate, trebuie să trăiesc acum și e un moment special pentru mine. Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi: „Trebuie să investim social ca să avem performanțe”

Hagi a explicat de ce are nevoie România pentru a obține din nou rezultate importante pe plan sportiv.

„Sportul face parte din fenomenul social al României și trebuie să investim social ca să avem performanțe și sportivi foarte mari.

Totul e social până la 18 ani, unde îi dezvolți, unde îi crești, unde îl descoperi, pe cel care va reprezenta România în viitor. Toți care muncim, muncim pentru România, pentru a-l descoperi pe cel mai bun, care să se bată cu cei mai buni și să facă rezultate.

E o muncă grea și începe de la social, trebuie să știi să faci lucrul acesta în școli, până la 18 ani, iar de la 19 ani, când deja ești matur, începi să te lupți cu cei mai în vârstă, cu cei mai buni, dar trebuie să înveți, tot ce înveți de mic înveți pentru totdeauna”, a afirmat Hagi.

Gheorghe Hagi, mesaj pentru națională: „Să se califice la Mondial”

Hagi își dorește ca naționala pregătită de Mircea Lucescu să obțină calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

„Inspirație pentru ei, să se califice, să facă performanțe mai mari ca ale noastre.

Doamne ajută să fie inspirați, nea Mircea și tot ce are în jurul lui, staff-ul și jucătorii în special, ei produc rezultatul, ei câștigă, ei fac pe teren. Antrenorii planifică, depind de jucători, așa că să fie inspirați, suntem lângă ei.

România e unită de când ne-am calificat la Europene, atmosfera e bună și ei trebuie să fie conectați.

La echipa națională se joacă în primul rând cu inima, după talentul, echipa, dar prima oară e echipa, vii și dai totul.

Generația există, ne-a arătat-o, copiii sunt buni, să aibă continuitate și să fie în formă foarte bună. Și nea Mircea să fie inspirat în ceea ce face”, a concluzionat „Regele”.

România va debuta în preliminariile CM 2026 pe 21 martie, împotriva reprezentativei din Bosnia-Herțegovina.

„Steaua României” este cel mai vechi Ordin național, avându-și originile în perioada domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), când a fost creat „Ordinul Unirii”.

Mircea Lucescu, Emeric Ienei, Anghel Iordănescu, Simona Halep, Octavian Morariu și David Popovici au mai primit acest Ordin.