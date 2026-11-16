Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit propunerea pe care i-a făcut-o lui Gigi Becali în privința postului de antrenor principal.

Ulterior declarației, patronul de la FCSB a venit cu un răspuns rapid.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul oficial al clubului susține că i-a cerut finanțatorului să aducă un antrenor nordic, din Norvegia sau Danemarca, după plecarea lui Elias Charalambous pe finalul sezonului trecut.

Mihai Stoica: „ I-am zis să ne luăm un antrenor care să ne învețe fotbal”

Stoica a argumentat că tehnicienii nordici se pricep mult mai bine la fotbal, dovadă fiind performanțele europene, unde echipe precum Bodo/Glimt și Viking evoluează în Liga Campionilor.

Cu toate acestea, Becali s-a opus propunerii, iar ulterior a fost instalat Mirel Rădoi.

„Când a plecat Charalambous, i-am zis «Gigi, eu nu mai știu fotbal! Hai, ia un milion, nu mai aduce un jucător, să zicem, și hai să ne luăm un antrenor din Norvegia sau Danemarca, să vină cu stafful lui, să ne învețe fotbal».

Unul de 35 de ani, portret-robot făceam eu, care să vină cu altceva. De ce Norvegia? Pentru că Bodo/Glimt a făcut performanțe inimaginabile cu un buget apropiat de bugetul nostru. Și de aia m-am gândit. Și pentru că Norvegia are două echipe acum în Champions League, drept dovadă.

Am zis așa, antrenor, cu antrenor secund, cu preparator, cu șef de academie, să ne învețe. Și după un an de zile o să învățăm și noi. Oamenii ăia sunt mult mai buni decât noi. Din moment ce pot face asta cu banii noștri, să bată și să elimine Interul. Că terenul e sintetic acasă contează prea puțin.

Ideea este că Norvegia la ora asta, cu Viking și Bodo/Glimt, joacă în Champions League. Și nu au bugete de 55-70 de milioane, cum au polonezii sau sârbii”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

La scurt timp după declarațiile lui Stoica, Becali a intervenit telefonic, cei doi au avut câteva contre, iar patronul FCSB a confirmat că s-a opus variantei respective.

„Tu ai vrut să aduci din Norvegia. Păi, vezi, eu nu vreau să aduc din Norvegia. Eu vreau să-i aduc pe Szukala și pe Rusescu”, a transmis Becali.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport