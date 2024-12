Cisotti, la FCSB? Mijlocașul Oțelului i-a impresionat pe oficialii campioanei. Când se va lua o decizie și cât sunt dispuși să plătească pentru italian 

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că va decide dacă-l va transfera pe Juri Cisotti (31 de ani) după meciul FC Hermannstadt - Oțelul Galați.

Partida are loc luni, de la ora 17:30 și poate fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Om de bază la Oțelul, Cisotti l-a impresionat pe Mihai Stoica, însă finanțatorul grupării bucureștene spune că mijlocașul italian mai trebuie să treacă un test pentru a-l convinge.

Gigi Becali se decide în privința lui Juri Cisotti după FC Hermannstadt - Oțelul Galați

Ajuns la Galați pe vremea când echipa antrenată de Dorinel Munteanu juca în Liga 3, Cisotti este unul dintre cei mai constanți mijlocași din Liga 1.

Becali a precizat că este dispus să plătească 100.000 de euro pentru italianul al cărui contract cu Oțelul expiră în vara anului 2025.

„De vreo două luni îmi zice MM de Cisotti. Hai să-l văd eu pe Cisotti pe care îl laudă MM toată ziua.

Am auzit că devine liber. Le dăm vreo 100.000. Dar nu l-am văzut, stai să-l văd”, a spus Becali, la emisiunea Fanatik SuperLiga.

Până la transferul în România, Cisotti a evoluat în Serie B și Serie C, dar și în prima ligă malteză, la Sliema Wanderers.

700.000 de euro valorează Juri Cisotti, potrivit Transfermarkt.

Mihai Stoica, fermecat de Cisotti

„Cisotti este la ora actuală poate cel mai în formă mijlocaș box to box din campionatul nostru.

Eu nu țin minte un meci slab făcut de Cisotti sau un meci fără realizări, fără gol marcat sau fără pasă de gol. Este un exemplu, pentru că Cisotti a venit de nicăieri, a venit în Liga a 3-a la Galați.

Acum 3 ani era la Divizia C în România, care nu are corespondență în fotbalul italian, nu se joacă fotbal în Liga 3. Nu era în Serie C. Și acum joacă…

Să vii cu un asemenea bagaj de cunoștințe... ăsta este numai meritul lui Dorinel Munteanu”, a declarat Mihai Stoica la PrimaSport.

1 gol a marcat Cisotti în acest sezon, chiar împotriva celor de la FCSB