Stadion bântuit Un fost antrenor din Premier League își va pune soția să sfințească terenul: „Se întâmplă lucruri ciudate ”

Antrenorul Ian Holloway (61 de ani) susține că stadionul noului său club, Swindon Town (Liga 4 din Anglia), este „bântuit”.

Tehnicianul i-a cerut soției sale să „curețe zona cu salvie”.

Revenit în antrenorat după o pauză de patru ani, Holloway a ajuns la Swindon într-o perioadă dificilă și a câștigat două dintre cele patru meciuri disputate.

Ian Holloway susține că stadionul echipei Swindon Town este bântuit

Fost antrenor în Premier League, la Blackpool și la Crystal Pallace, Holloway a spus că „se întâmplă niște lucruri ciudate”, după ce căpitanul Ollie Clarke și-a rupt un tendon la gleznă în timpul antrenamentului de săptămâna trecută.

„Sunt absolut devastat, așa că voi încerca să curăț zona terenului de antrenament, deoarece oamenii îmi spun că este bântuită. Există un cimitir undeva în apropiere. Sincer, nu glumesc.

Cred că terenul este foarte aproape de un cimitir antic, așa că o voi pune pe soția mea să vină și să le ceară scuze tuturor acestor oameni și să sperăm că vom avea un pic mai mult noroc”, a declarat Holloway, citat de metro.co.uk.

County Ground, stadionul echipei Swindon Town (foto: IMAGO)

Blesteme și exorcizări în fotbalul din Marea Britanie

Superstițiile nu sunt o noutate în fotbalul din Marea Britanie. Don Revie, legendarul antrenor al lui Leeds, a organizat o exorcizare pe Elland Road pentru a ridica „blestemul” .

Barry Fry, fostul tehnicianul al echipei Birmingham, ar fi urinat în colțurile terenului pentru a alunga un blestem vechi de 100 de ani.

Întrebat dacă el ar face același lucru, Holloway a răspuns:

„Nu vreau să fac ce a făcut Fry... dar o voi pune pe soția mea să vină cu salvie și să sfințească locul. Am încercat deja tot felul de soluții.

Este minunat dacă crezi în asemenea lucruri. Nu știu dacă eu o fac. Dar le voi încerca doar pentru a ajuta, pentru că se întâmplă niște lucruri ciudate, chiar se întâmplă”, a mai spus antrenorul.

Swindon Town se află pe locul 22 în League Two (Liga 4 din Anglia), primul deasupra zonei retrogradării, cu 13 puncte adunate în 16 etape.

Excentricul Ian Holloway și mesajul transmis de tatăl său decedat

Nu este pentru prima dată când Holloway face declarații excentrice. Tehnicianul a susținut anterior că tatăl său l-a contactat din morți dând drumul casetofonului din mașina sa.

„Aveam un player muzical digital în mașină. M-am uitat la el, dar nu l-am atins, nu aveam mâinile aproape de el. Mașina era plină de lumină. M-am uitat afară și era soare, așa că m-am gândit: «E ciudat».

Apoi a început melodia «Într-o bună zi» cântată de Mariah Carey, iar casetofonului s-a dat din ce în ce mai mai tare în momentul versului «Lumina din rai strălucind pe mine», până când volumul a ajuns la maxim.

Am văzut că a crescut de la 10 la 35 și a fost asurzitor. În momentul în care s-a terminat cântecul, a revenit la normal.

Și mă uitam la mine și spuneam: «Oh, Doamne...», tremuram. Mă gândeam: «Chiar s-a întâmplat asta? Sau eu mi-am dorit asta?» Înțelegi ce vreau să spun? Jur că tata a venit și mi-a spus «Nu-ți face griji fiule, vei fi bine».

Așa că adevărul este că nu știu. Am simțit asta? Am vrut să o simt? A fost cu adevărat acolo? Nu pot să vă spun sincer. Dar vă jur, am văzut cum casetofonul s-a mișcat singur”, a spus Halloway, citat de talksport.com.