Universitatea Craiova a anunțat despărțirea de Andrei Ivan (28 de ani). Atacantul revenise în Bănie la finalul lunii iunie, după un împrumut de șase luni în Turcia.

Ivan a apucat să joace doar două meciuri oficiale în acest sezon pentru Craiova înainte de a fi dat afară!

După ce a fost împrumutat în cea de-a doua parte a sezonului trecut în Turcia, oltenii au decis să renunțe definitiv la atacantul cu 17 prezențe la echipa națională.

Ivan a debutat la Universitatea Craiova în anul 2014.

Andrei Ivan a evoluat din 2014 până în 2017 la Universitatea Craiova, perioadă în care a avut evoluții bune, fapt ce i-a adus ulterior transferul la Krasnodar. Rușii plăteau, în urmă cu opt ani, nu mai puțin de 3 milioane de euro în schimbul său.

La doar doi ani distanță, în 2019, oltenii plăteau 1,5 milioane de euro și îl repatriau pe atacant. Au urmat apoi evoluții bune pentru acesta, însă, la un moment dat, jocul acestuia a început să regreseze, devenind ținta ironiilor fanilor.

1 milion de euro este cota lui Andrei Ivan, conform Transfermarkt

În ianuarie 2025, Craiova l-a împrumutat pe Ivan la Adanaspor, acolo unde acesta și-a continuat forma slabă, marcând un gol și oferind o pasă decisivă în 15 meciuri.

Revenit la echipă în această vară, Ivan a jucat în primele două etape, reușind să marcheze un gol în meciul cu UTA Arad.

În cursul zilei de luni, formația din Craiova a anunțat în mod oficial despărțirea de atacant.

„Universitatea Craiova și atacantul Andrei Ivan au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale.

Cariera lui Andrei se confundă cu ceea ce înseamnă Știința Craiova, echipa la care a visat dintotdeauna să joace. Și a făcut-o mândru, de foarte multe ori din postura de lider, reușind să marcheze Rde 72 de ori în 308 jocuri în tricoul alb-albastru.

Drumurile noastre se despart astăzi, dar cu siguranță se vor mai intersecta în viitor. Până atunci, mulțumim Andrei pentru modul în care ai apărat blazonul clubului și îți dorim mult succes în următoarea ta aventură.

Andrei Ivan, mereu unul dintre noi și întotdeauna cu noi”, se arată în comunicatul transmis de Universitatea Craiova.

La scurt timp de la anunțarea plecării sale de la clubul din Craiova, Andrei Ivan a postat un mesaj de adio pe Instagram în care transmite că decizia de a pleca nu i-a aparținut.

„Mulțumesc, Craiova! Pentru tot…

Au trecut mai bine de 10 ani de când am pășit pentru prima dată în vestiarul Universității Craiova. Eram un copil cu vise mari și cu sufletul plin de speranță. Aici am crescut, aici am devenit om, fotbalist, bărbat.

Aici am simțit pentru prima dată ce înseamnă dragostea necondiționată pentru un club, pentru niște culori, pentru niște oameni. În acest tricou am debutat în Liga 1, am trăit meciuri care m-au marcat pe viață, am dat goluri care mi-au umplut inima, dar am simțit și durere, și presiune, și greutăți.

Și totuși… n-am cedat niciodată. Pentru că am iubit cu adevărat această echipă. Astăzi plec. Nu pentru că așa am visat, nu pentru că așa mi-am dorit… ci pentru că, uneori, viața te pune în fața unor drumuri pe care trebuie să le accepți, chiar dacă dor.

Pentru că Universitatea Craiova nu a fost niciodată doar un club pentru mine. A fost și va rămâne acasă.

Plec cu capul sus, cu conștiința curată că am dat totul, la fiecare antrenament, la fiecare meci.

Plec cu sufletul plin de recunoștință pentru oamenii care m-au format, care au crezut în mine, care m-au susținut necondiționat. Și chiar și celor care m-au criticat le mulțumesc – pentru că m-au făcut mai puternic.

Craiova înseamnă, pentru mine: familie, prieteni, copilărie, formare, luptă, vis.

Nu am să uit niciodată primele emoții din vestiar, primele scandări din tribune, primele goluri pe Oblemenco… Sunt amintiri pe care nimeni nu mi le poate lua.Mulțumesc suporterilor care au fost mereu acolo, la bine și la greu.

Voi ați fost și rămâneți sufletul acestei echipe. Mulțumesc orașului care m-a crescut și care m-a făcut ceea ce sunt astăzi. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar știu un lucru: indiferent unde voi merge, voi purta cu mine, mereu, Craiova în inimă.

Cu respect, durere, dar și cu mândrie,

Andrei Ivan 💙⚽

Te iubesc Craiova!”, a scris Andrei Ivan pe Instagram.

