Hermannstadt - U Cluj 2-1. Sibienii au pus capăt unei serii de 8 meciuri consecutive fără victorie, în Liga 1.

Ianis Stoica (21 de ani) a fost autorul ambelor goluri pentru formația lui Măldărășanu și speră că au depășit perioada de criză.

Victoria sibienilor a însemnat un nou pas greșit pentru formația lui Sabău. Liderul U Cluj ajunge la 3 meciuri consecutive fără succes.

Hermannstadt - U Cluj 2-1. Ianis Stoica: „Am văzut că nu suntem singuri”

Tânărul atacant a fost omul meciului de astăzi, după „dubla” reușită chiar împotriva fostei sale echipe.

„Nu e important că am dat eu golurile, important e că am câștigat. Veneam după o serie lungă de înfrângeri și am reușit să câștigăm.

Conducerea, președintele, directorul sportiv au avut niște discuții cu noi săptămâna asta, motivaționale, chiar și Mister înainte de meci a făcut o ședință foarte bună, ne-a motivat și am văzut ca nu suntem singuri.

S-au băgat și niște bani, în semn de susținere. Și Mister, că l-am văzut că suferea, ne-a motivat, dar și directorii sportivi și patronul și-au făcut treaba foarte bine. Ne bucurăm că am depășit treaba asta.

La înfrângeri nu trebuie să plece antrenorul. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea noi, jucătorii, în perioade din acestea și să nu fim lași, să dăm vina mereu pe antrenori”, a declarat Ianis Stoica, după meci, pentru Prima Sport.

Ianis Stoica: „Mă simt prost când mă înjură”

Atacantul sibienilor a fost, în trecut, parte și din echipa lui Sabău, la U Cluj, perioadă despre care a mai vorbit și în care susținea în trecut că a fost nedreptățit:

„V-am spus, eu sufăr așa, când mă înjură suporterii, am petrecut o perioadă frumoasă acolo și mă simt prost când mă înjură, dar n-am jucat altfel cu ei, joc la fel cu toți”.