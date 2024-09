GLORIA BUZĂU - U CLUJ 0-2. Ioan Ovidiu Sabău (56 ani) consideră că Alexandru Chipciu (35 de ani) ar putea reprezenta o opțiune pentru postul de fundaș stânga la naționala României.

Antrenorul și-a lăudat echipa și a explicat cum a urcat U Cluj pe primul loc în Liga 1: „Mulți dintre jucători se consideră lideri și o arată pe teren”.

Chipciu a fost de netrecut în meciul de la Buzău, iar Sabău spune că selecționerul Mircea Lucescu ar trebui să-l cheme la națională.

GLORIA BUZĂU - U CLUJ. Sabău: „Sper ca Alex Chipciu să fie luat în calcul pentru națională”

„Comparația (cu Girona) e ok, frumoasă. Vreau să-l fericit pe Alex, a fost cel mai bun meci al lui de câteva etape. Azi a fost impecabil, pe defensivă și-a câștigat toate dueluri.

Este clar o variantă foarte bună, dar domnul Lucescu va decide. Se uită, îl vede. Alex arată foarte bine și sper să fie luat în calcul pentru echipa națională.

Dar toată echipa a jucat bine, nu vreau ca cineva să se simtă cineva neglijat. Thiam redevine încet-încet cel pe care-l știm cu toții, are un potențial extraordinar.

Suntem o echipă frumoasă, cu identitate, suntem pe primul loc, rămâne ca eu să gestionez acest succes foarte bine”, a spus Sabău la Prima Sport.

„Mulți dintre jucători se consideră lideri și o arată pe teren”

Sabău a explicat cum a reușit U Cluj să urce pe primul loc în Liga 1: „Cu muncă și umilință”.

„O primă repriză foarte bună, am intrat în joc așa cum trebuia, am tratat adversarul cu respect și seriozitate, am jucat foarte repede, 1-2 atingeri, am controlat jocul, am și înscris.

În a doua repriză am avut momente când am jucat așa un pic... nu superficial, am intrat într-o stare de lipsă de concentrare. Multe mingi greșite. În loc să avem răbdare, le-am dat șansa sa plece pe contraatac.

Îi felicit pe jucători, am vorbit înainte de joc să nu venim aici și să fim plini de noi. Mă mulțumește că reușesc să înțeleagă că împreună suntem foarte puternici. Munca, respectul, mulți dintre ei se consideră lideri și o arată în vestiar, dar cel mai mult în teren.

Să vedem dacă vom reuși să menținem starea asta, concentrarea, emoția pe care trebuie să o ai în competiție, umilința, modestia, de fiecare dată să o luăm de la capăt”, a mai spus Sabău.