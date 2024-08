Ziua a 16-a a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Românii au intrat în concurs la lupte libere, kaiak-canoe și haltere.

Jocurile Olimpice se desfășoară în perioada 26 iulie - 11 august și sunt transmise în România de TVR, Eurosport și platforma Max. Probele românilor sunt liveTEXT pe GOLAZO.ro.

După 15 zile de Jocuri Olimpice, România ocupă locul 15 în clasamentul medaliilor. Avem 8: 3 de aur, 4 de argint și un bronz.

AUR : David Popovici (200 m liber); Florin Enache, Andrei Cornea (dublu vâsle); Simona Radiș, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereș, Adriana Adam, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Magda Rusu și Victoria Petreanu (canotaj 8+1)

Loredana Toma iese din concurs. Românca a ratat toate încercările la aruncat și nu va mai puncta. Încheie finala pe locul 11.

Loredana a părut afectată de decizia arbitrilor, care i-au anulat ultima ridicare la smuls, unde reușise să stabilească un nou record olimpic, 117 kilograme.

Pentru a mai avea o șansă la medalii, aceasta a fost obligată să forțeze la aruncat, proba ei mai slabă. Din nefericire, a ratat toate încercările, la 131, 133 și 134kg.

Loredana Toma încheie pe 3 la smuls, după ce arbitrii i-au anulat ultima ridicare. Spre deosebire de Europene și Mondiale, la Jocurile Olimpice se acordă medalii doar pentru total. Altfel, Loredana ar fi avut deja un bronz asigurat.

O. Reeves (SUA) - 117kg A. Palacios (ECU) - 116kg L. TOMA (ROM) - 115kg M. Sanchez (COL) - 112kg S. Valodza - 111kg M. Fegue - 110kg A. da Costa - 106kg W. Chen (TAI) - 103kg J. Eze (NIG) - 101kg N. Said (EGI) - 97kg J. Nichele (AUS) - 94kg V. Sarno (FIL) - DNF

Loredana Toma a reușit să ridice 117kg, nou record olimpic, însă arbitrii nu au validat ridicarea!

Rivala ei, americanca Olivia Reeves a reușit cu mari dificultate să ridice aceeași greutate, iar arbitrii au validat încercarea!

Veste bună de la lupte! Sakura Motoki, cea care a învins-o pe Kriszta Incze în optimi, s-a calificat în finală.

Astfel, luptătoarea noastră va primi o nouă șansă la medalie și va evolua în recalificări. Pentru bronz va trebui să le învingă, pe rând, pe Ana Godinez (Canada) și Grace Bullen (Norvegia).

Cătălin Chirilă a câștigat finala B la 1000 metri C-1 și a încheiat concursul pe locul 9. Timpul românului: 3:44.47

În finala A, cehul Martin Fuksa a obținut medalia de aur - 3:43.16 - record olimpic.

Argintul a fost obținut de brazilianul Isaquias Queiroz dos Santos. Bronzul i-a revenit moldoveanului Serghei Tarnovschi

„Sincer, concluziile cred că le voi trage după ce se liniști puțin lucrurile. La prima vedere, nu am reușit să mă adaptez vremii, care m-a surprins neplăcut. Am vorbit mereu de față dreaptă care ar putea fi aici, dar a fost în spate dreapta. Sunt sigur că nu asta e valoarea. Știu că puteam da mai mult. Poate greșesc, dar am simțit că nu am reușit să-i dau bărcii potențialul maxim.

Da, nu sunt sportiv care are un start puternic. Cumva, nu mă bazez pe prima parte a cursei. M-am ridicat în a doua jumătate, conform planului. I-am ajuns pe adversari, am simțit că sunt în control. Pe final, valurile s-au ridicat și mi-au creat probleme. Mi-au schimbat ritmul, direcția. M-am concentrat mai mult pe cârmă.

Ține de măiestria sportivului. Se pare că nimeni nu se poate pune cu vremea. Eu cred că m-am împotrivit, astăzi, și am primit o lecție. Toate deja sunt istorie. Am tras linie după acea cursă de semifinală. Îmi place să cred că acesta este prima cursă.

Eu îmi doresc foarte mult o medalie, dar sunt de părere că nimic nu e întâmplător în viața. Mi-am propus să fiu liniștit și dacă va fi să fiu campion olimpic, așa va fi. Nu a fost să fie. Mi-am dorit să fiu cea mai bună variantă a mea, dar nu am reușit. Totul e istorie ”, a declarat Cătălin Chirilă, imediat după cursa din finala B.

Kriszta Tunde Incze a ratat calificarea în sferturile de finală ale categoriei 62 de kilograme, după ce a fost învinsă de nipona Sakura Motoki, prin tuș (menținerea adversarului timp de câteva secunde cu spatele pe saltea), în doar 38 de secunde!

Dacă Sakura Motoki va ajunge în finală (în prezent este în semifinală), Kriszta Incze va intra în recalificări pentru medalia de bronz.

Cătălin Chirilă a ratat calificarea în finala olimpică a probei de canoe simplu, 1.000 m

Chirilă a luat startul în prima semfinală de pe culoarul 4 și a încheiat cursa pe locul 5. A fost o zi nefastă pentru Cătălin, rămas toată cursa în urma adversarilor.

Cătălin Chirilă va concura în finala B, în afara medaliilor olimpice.

Programul românilor la Jocurile Olimpice, vineri, 9 august