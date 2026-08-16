Klopp, în centrul furtunii Selecționerul german, acuzat că  a ghidat un jucător spre un club. Reacția sa, fulminantă
Klopp are contract cu federația germană până în 2030. Foto: Imago
Campionate

Klopp, în centrul furtunii Selecționerul german, acuzat că a ghidat un jucător spre un club. Reacția sa, fulminantă

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 16:12
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 16:12
  • Jurgen Klopp, 59 de ani, de-abia a fost numit selecționer al Germaniei și e în mijlocul unui scandal. 
  • Ce a spus antrenorul după ce o televiziune a susținut că a sfătuit un jucător să semneze cu un anumit club. 
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Jurgen Klopp a fost prezentat pe 24 iulie după ce a semnat contractul pe patru ani cu federația germană.

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Dar prima zi ca selecționer a fost sâmbătă, 15 august 2026. Nici nu a debutat încă, primul meci e pe 24 septembrie, contra Olandei, în Liga Națiunilor, și a fost prins la mijloc într-un scandal.

Klopp, acuzat că i-a spus unui jucător să semneze cu Dortmund

Sky Deutschland a susținut că antrenorul în vârstă de 59 de ani ar fi încercat să-l ghideze pe tânărul Said El Mala pentru a semna cu un anumit club.

Intens curtat în ultimul timp, inclusiv de Bayern, atacantul lui FC Koln este dorit și de Borussia Dortmund. Echipă pregătită de Klopp între 2008 și 2015.

Said El Mala și transferul care a căzut, la Dortmund. Fotomontaj Imago Said El Mala și transferul care a căzut, la Dortmund. Fotomontaj Imago
Said El Mala și transferul care a căzut, la Dortmund. Fotomontaj Imago

Exact aceea era destinația spre care îl îndrepta tehnicianul. Ceea ce a provocat iritare în fotbalul local.

Klopp: „Sunt ofensat că oamenii mă cred atât de prost”

El Mala, 19 ani, extremă cotată de Transfermarkt la 45 de milioane de euro, nu s-a mai transferat la Dortmund.

Dar zvonul tot mai insistent l-a forțat pe Klopp să dea o declarație.

„Sunt ofensat că oamenii mă cred atât de prost, sugerând că prima mea mișcare după ce preiau echipa națională ar fi să-l sun pe jucător și să-i spun: «Hei, BVB ți s-ar potrivi!». Bineînțeles că nu. Nu e ăsta rolul meu”, a negat selecționerul la televiziunea federației, DFB TV.

„Nici măcar nu am vorbit cu El Mala. Cel mai rău lucru e că a fost relatat de o sursă și apoi răspândit. E chiar stupid”.

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