Lovitură grea pentru FCSB! Roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri din partea FIFA » Care este cauza

FCSB a primit interdicție la transferuri din partea FIFA pentru următoarele trei perioade de mercato!

Din ce cauză s-a ajuns în această situație și cum pot scăpa roș-albaștrii de această sancțiune, mai jos în articol.

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FCSB se confruntă deja cu mai multe probleme privind datoria neachitată de antrenorul Laurențiu Reghecampf către fosta sa echipă, U Craiova.

Oltenii au cerut suspendarea noului tehnician de la FCSB, iar acum roș-albaștrii au mai primit o lovitură.

FCSB a primit interdicție la transferuri din partea FIFA!

FCSB figurează, începând cu 23 septembrie, pe lista cluburilor care au primit interdicție la transferuri. Roș-albaștrii nu vor mai putea legitima jucători în următoarele 3 perioade de mercato.

În astfel de cazuri, un club poate negocia și ajunge la acorduri cu jucătorii doriți, dar nu îi poate legitima pentru a-i folosi în partidele oficiale. Sancțiunea va fi ridicată în momentul în care gruparea își va achita toate datoriile.

FCSB a primit interdicție la transferuri din partea FIFA

William Baeten, fostul jucător de la FCSB, ar fi reclamat clubul la FIFA pentru recuperarea unei sume de bani. Belgianul susține că mai are de încasat anumite restanțe salariale, anunță fanatik.ro.

Mijlocașul ofensiv a evoluat la FCSB în perioada iulie 2024 - august 2025. Baeten a fost transferat mai apoi de Flamurtari, în Albania, iar acum este jucătorul celor de la Drita, în Kosovo.

Baeten a jucat pentru FCSB în 18 meciuri, reușind să înscrie un singur gol în partida cu Maccabi Tel-Aviv, scor 1-0, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

Această interdicție la transferuri reprezintă o lovitură pentru FCSB, ținând cont că patronul Gigi Becali voia să mai aducă trei noi jucători în iarnă.

Numere 6, 10 și 9 neapărat. Dacă e Stanciu, atunci nu mai iau decar. Gigi Becali, patron FCSB, la Digi Sport

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