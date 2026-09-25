HAGI, SCUTUL ROMÂNIEI! Fanii români nu se tem de Isak și Gyokeres! Motto-ul „Regelui”, strigat la Stockholm de suporteri: „Da, se poate!”

Cu mult înaintea startului partidei, galbenul României și-a făcut loc în jurul frumoasei Strawberry Arena.

Aproximativ 2.000 de suporteri români, poate chiar mai mulți, parte din ei au ajuns devreme la stadion și au început să preia frâiele atmosferei.

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În tribune același lucru. Au ocupat sectorul lor și nu s-au oprit acolo. Mulți și-au cumpărat bilete printre suedezi, astfel că steagurile și tricourile României sunt împrăștiate în mai multe zone ale arenei.

E aproape un duel al „galbenilor”, dar românii sunt ușor de reperat. Steaguri tricolore, fulare, tricouri ale naționalei și multă gălăgie încă de când tribunele erau departe de a se umple. Au fost printre primii ajunși la stadion și au vrut să simtă fiecare minut al unei seri pe care au așteptat-o de mult.

Din Suedia și din toată Europa

Sunt sute de români veniți din toate colțurile Suediei. Unii trăiesc aici de zeci de ani, alții au plecat din țară în urmă cu doar doi sau trei ani.

Pentru toți însă, venirea echipei naționale în apropierea lor rămâne un eveniment. Iar Stockholmul a atras români și de peste granițe: au venit suporteri din Norvegia, Finlanda și Danemarca, dar și de mai departe, din Franța sau Olanda.

Românii vor să-și respecte și renumele câștigat în ultimii ani. „Zidul galben” care a impresionat la EURO a devenit deja o marcă a naționalei, iar o parte din el s-a mutat acum la Stockholm. Chiar dacă sunt minoritari într-o arenă suedeză, tricolorii din tribune reușesc să se facă auziți.

Optimismul lui Hagi preluat de fani

Pronosticurile sunt curajoase: „2-1”, „3-1”. Iar mesajul se repetă printre suporteri: România nu trebuie să se teamă de vedetele Gyokeres sau Isak.

„Îl avem pe Gheorghe Hagi”, spun fanii. Dincolo de calcule, formule sau diferențe de valoare, aproape toate speranțele românilor se leagă în această perioadă de numele celui mai mare fotbalist român.

Hagi devine astfel principalul argument pentru optimismul românilor de la Stockholm și așa va fi probabil și pe mai departe.

Fanii se așază în spatele lui, îl transformă în scut și cred că revenirea „Regelui” poate schimba starea de spirit din jurul naționalei. Iar celebrul său „Da, se poate!”, a devenit deja motto pentru Generația de Suflet.

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