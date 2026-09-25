Vor pleca de la Rapid Daniel Pancu anunță trei despărțiri la finalul sezonului: „Nu putem să îi mai păstrăm” +61 foto
Daniel Pancu
Superliga

Vor pleca de la Rapid Daniel Pancu anunță trei despărțiri la finalul sezonului: „Nu putem să îi mai păstrăm”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 12:26
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 12:27
  • Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a anunțat că trei jucători împrumutați de giuleșteni nu vor mai continua la echipă după finalul sezonului.
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În această vară, Rapid a efectuat mutări importante pe piața transferurilor, iar în lotul giuleștenilor au ajuns și jucători de la Genoa, cel de-al doilea club patronat de Dan Șucu.

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Daniel Pancu: „Nu putem să îi păstrăm”

Este vorba de tinerii jucători Chec Bebel Doumbia (18 ani, mijlocaș), Latif Ouedraogo (18 ani, fundaș stânga) și Alin Celik (19 ani, fundaș).

Daniel Pancu i-a lăudat pe cei trei, însă a anunțat că Rapid nu-i va putea păstra și după acest sezon.

„Eu sunt mulțumit de ei, au adus un plus prin agresivitate, ne-au crescut nivelul din punctul ăsta de vedere.

Nu i-am adus aici doar să se antreneze, dar suntem într-o perioadă în care punctele contează mai mult.

Au nevoie de timp, dar ca valoare sunt jucători care ne-au crescut nivelul. Cei de la Genoa se duc înapoi, nu putem să îi păstrăm”, a declarat tehnicianul, conform digisport.ro.

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  • Chec Doumbia a jucat în 4 meciuri pentru Rapid în acest sezon. A bifat, în total, 212 minute pe teren.
  • Latif Ouedraogo a bifat mai multe apariții pentru giuleșteni, 6, dar a strâns 172 de minute în total.
  • Alin Celik nu a evoluat deloc în tricoul Rapidului. În majoritatea partidelor, fundașul a fost rezervă neutilizată.

Cât despre situațiile contractuale ale lui Aioani și Dobre, ale căror acorduri expiră în vara anului 2027, Daniel Pancu a precizat:

Sunt câțiva jucători foarte importanți pentru noi, jucători titulari. Eu nu știu, clubul decide. Aș vrea să-i țin pe toți de care vorbești. Asta vedem, dar important e să obținem ceva ca echipă. Daniel Pancu, antrenor Rapid

După 10 etape disputate în Superliga, Rapid se află pe locul secund, cu 21 de puncte, la 2 lungimi distanță de liderul Dinamo.

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