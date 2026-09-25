Susține criminali de război! FOTO. Muriqi, mesaj după gol pentru cei 4 lideri kosovari ai Armatei de Eliberare condamnați pentru 96 de crime

Kosovo a învins Irlanda cu 1-0, iar marcatorul Vedat Muriqi a dedicat reușita celor patru compatrioți, foști lideri ai Armatei de Eliberare, protestând după condamnarea lor la Haga pentru crime de război.

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Kosovo continuă să joace bine. După ce a fost aproape de calificare la Campionatul Mondial, învinsă greu de Turcia în finala barajului (0-1), naționala lui Franco Foda a debutat cu victorie joi seară în Liga Națiunilor B.

1-0 în fața Irlandei la Priștina, gol marcat de Vedat Muriqi, căpitanul și cel mai prolific jucător all-time al selecționatei albastre.

33 de goluri a înscris Muriqi în 69 de selecții pentru Kosovo

Muriqi, protest pe teren după condamnarea liderilor KLA: „Nu în numele meu”

Atacantul lui Fenerbahce, 32 de ani, a sărbătorit reușita cu un mesaj de susținere pentru patru compatrioți criminali de război!

„Dreptate pentru eliberatori” scria în albaneză pe un tricou alb, potrivit Tribuna.com. Pe spate, „Nu în numele meu”. A protestat împotriva pedepsirii lor.

Cui dedicase acest gol? Foștilor lideri ai Armatei de Eliberare kosovare (KLA), implicată la fel de brutal ca armata iugoslavă în războiul din Kosovo.

Un conflict care a durat 14 luni în 1998-1999 și care a lăsat în urmă mii de morți în ambele tabere.

Cine erau liderii KLA sprijiniți de Muriqi

Curtea de la Haga i-a condamnat pe toți patru în septembrie pentru crime de război:

Hashim Thaçi - 25 de ani de închisoare.

Jakup Krasniqi - 25 de ani.

Kadri Veseli - 18 ani.

Rexhep Selimi - 13 ani.

Ei au torturat 303 prizonieri în război, ucigând 96 dintre ei. Printre victime, sârbi, kosovari care ajutaseră armata iugoslavă și romi.

La un antrenament, toți jucătorii naționalei Kosovo au purtat în această săptămână tricoul alb cu mesajul arătat de Muriqi joi seară.

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