Acuzație legată de Putin Infantino, altă dezvăluire care-l lovește: ce a făcut pentru întâlnirea cu dictatorul rus. Un oligarh intermediar
Infantino încă speră să rămână președintele FIFA în primăvara lui 2027. E de 10 ani șeful forului mondial. Foto: Imago
Campionate

Acuzație legată de Putin Infantino, altă dezvăluire care-l lovește: ce a făcut pentru întâlnirea cu dictatorul rus. Un oligarh intermediar

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 15:19
  • Gianni Infantino, președintele FIFA, a apelat la serviciile puse la dispoziție de un miliardar rus pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Și nu doar cu Putin.
  • Reacția uluitoare a elvețianului când a aflat ce salariu i s-a propus la forul mondial. 
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De trei săptămâni, de când s-a aflat că Gianni Infantino plănuia în secret să vândă o parte a Campionatului Mondial unor investitori privați legați de Donald Trump, președintele FIFA e sub presiune maximă.

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Confederațiile din Europa, Asia și America de Nord și Centrală îl contestă vehement pe elvețian, încercând să-i forțeze demisia sau demiterea înaintea alegerilor programate pentru 18 martie 2027.

Infantino a călătorit cu avionul unui miliardar rus. Inclusiv cu familia

Pe acest fond, tot mai multe acuzații împotriva sa. Ultima: The Times a dezvăluit că Infantino a călătorit cu un avion plătit de un oligarh rus.

Infantino și Putin, după Mondialul organizat de Rusia în 2018. Foto: Imago Infantino și Putin, după Mondialul organizat de Rusia în 2018. Foto: Imago
Infantino și Putin, după Mondialul organizat de Rusia în 2018. Foto: Imago

S-a întâmplat în 2016, după ce a fost ales președinte al forului de la Zurich, și a făcut mai multe zboruri:

  • Spre Moscova, pentru o reuniune cu dictatorul Vladimir Putin, spre Doha (Rusia și Qatar urmau să găzduiască turneele finale din 2018 și 2022).
  • Spre Roma, pentru a-l întâlni pe Papa Francisc la Vatican alături de soția și de mama sa. 

Contradicții în ancheta declanșată contra lui Infantino. Dar a scăpat nevinovat

Raportul citit de The Times sublinia ce susținea Infantino, că s-a ocupat singur de „întâlnirea privată cu Papa”, de exemplu.

Dar declarația lui se bătea cap în cap cu cea a asistentului său de la acea vreme, care le-a spus anchetatorilor că Mattias Grafstrom, actualul secretar general FIFA, a organizat călătoria.

Avionul îi aparținea miliardarului rus Leon Semenenko, fost partener de afaceri al lui Alisher Usmanov, acționar minoritar la Arsenal, în trecut.

Investigația FIFA nu l-a găsit vinovat pe Infantino de conflict de interese.

Infantino, reacție când a aflat ce salariu i s-a propus la FIFA: „O insultă”

Încă un amănunt care evidențiază modul cum gândește și acționează Infantino la forul mondial.

Domenico Sala, directorul Comisiei de Audit și Conformitate FIFA, a propus la început un salariu de două milioane de dolari (1,8 miliarde de euro) pentru președinte.

Infantino s-a plâns la o reuniunea a Consiliului FIFA: „Un asemenea salariu este o insultă”.

6 milioane de dolari
(aproximativ 5,2 milioane de euro) este actualul salariu anual al lui Infantino la FIFA

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