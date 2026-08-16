Acuzație legată de Putin Infantino, altă dezvăluire care-l lovește: ce a făcut pentru întâlnirea cu dictatorul rus. Un oligarh intermediar

Gianni Infantino, președintele FIFA, a apelat la serviciile puse la dispoziție de un miliardar rus pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Și nu doar cu Putin.

Reacția uluitoare a elvețianului când a aflat ce salariu i s-a propus la forul mondial.

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De trei săptămâni, de când s-a aflat că Gianni Infantino plănuia în secret să vândă o parte a Campionatului Mondial unor investitori privați legați de Donald Trump, președintele FIFA e sub presiune maximă.

Confederațiile din Europa, Asia și America de Nord și Centrală îl contestă vehement pe elvețian, încercând să-i forțeze demisia sau demiterea înaintea alegerilor programate pentru 18 martie 2027.

Infantino a călătorit cu avionul unui miliardar rus. Inclusiv cu familia

Pe acest fond, tot mai multe acuzații împotriva sa. Ultima: The Times a dezvăluit că Infantino a călătorit cu un avion plătit de un oligarh rus.

Infantino și Putin, după Mondialul organizat de Rusia în 2018. Foto: Imago

S-a întâmplat în 2016, după ce a fost ales președinte al forului de la Zurich, și a făcut mai multe zboruri:

Spre Moscova, pentru o reuniune cu dictatorul Vladimir Putin, spre Doha (Rusia și Qatar urmau să găzduiască turneele finale din 2018 și 2022).

spre Doha (Rusia și Qatar urmau să găzduiască turneele finale din 2018 și 2022). Spre Roma, pentru a-l întâlni pe Papa Francisc la Vatican alături de soția și de mama sa.

Contradicții în ancheta declanșată contra lui Infantino. Dar a scăpat nevinovat

Raportul citit de The Times sublinia ce susținea Infantino, că s-a ocupat singur de „întâlnirea privată cu Papa”, de exemplu.

Dar declarația lui se bătea cap în cap cu cea a asistentului său de la acea vreme, care le-a spus anchetatorilor că Mattias Grafstrom, actualul secretar general FIFA, a organizat călătoria.

Avionul îi aparținea miliardarului rus Leon Semenenko, fost partener de afaceri al lui Alisher Usmanov, acționar minoritar la Arsenal, în trecut.

Investigația FIFA nu l-a găsit vinovat pe Infantino de conflict de interese.

Infantino, reacție când a aflat ce salariu i s-a propus la FIFA: „O insultă”

Încă un amănunt care evidențiază modul cum gândește și acționează Infantino la forul mondial.

Domenico Sala, directorul Comisiei de Audit și Conformitate FIFA, a propus la început un salariu de două milioane de dolari (1,8 miliarde de euro) pentru președinte.

Infantino s-a plâns la o reuniunea a Consiliului FIFA: „Un asemenea salariu este o insultă”.

6 milioane de dolari (aproximativ 5,2 milioane de euro) este actualul salariu anual al lui Infantino la FIFA

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