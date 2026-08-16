Acuzație legată de Putin Infantino, altă dezvăluire care-l lovește: ce a făcut pentru întâlnirea cu dictatorul rus. Un oligarh intermediar

- Gianni Infantino, președintele FIFA, a apelat la serviciile puse la dispoziție de un miliardar rus pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Și nu doar cu Putin.
- Reacția uluitoare a elvețianului când a aflat ce salariu i s-a propus la forul mondial.
De trei săptămâni, de când s-a aflat că Gianni Infantino plănuia în secret să vândă o parte a Campionatului Mondial unor investitori privați legați de Donald Trump, președintele FIFA e sub presiune maximă.
Confederațiile din Europa, Asia și America de Nord și Centrală îl contestă vehement pe elvețian, încercând să-i forțeze demisia sau demiterea înaintea alegerilor programate pentru 18 martie 2027.
Infantino a călătorit cu avionul unui miliardar rus. Inclusiv cu familia
Pe acest fond, tot mai multe acuzații împotriva sa. Ultima: The Times a dezvăluit că Infantino a călătorit cu un avion plătit de un oligarh rus.
S-a întâmplat în 2016, după ce a fost ales președinte al forului de la Zurich, și a făcut mai multe zboruri:
- Spre Moscova, pentru o reuniune cu dictatorul Vladimir Putin, spre Doha (Rusia și Qatar urmau să găzduiască turneele finale din 2018 și 2022).
- Spre Roma, pentru a-l întâlni pe Papa Francisc la Vatican alături de soția și de mama sa.
Contradicții în ancheta declanșată contra lui Infantino. Dar a scăpat nevinovat
Raportul citit de The Times sublinia ce susținea Infantino, că s-a ocupat singur de „întâlnirea privată cu Papa”, de exemplu.
Dar declarația lui se bătea cap în cap cu cea a asistentului său de la acea vreme, care le-a spus anchetatorilor că Mattias Grafstrom, actualul secretar general FIFA, a organizat călătoria.
Avionul îi aparținea miliardarului rus Leon Semenenko, fost partener de afaceri al lui Alisher Usmanov, acționar minoritar la Arsenal, în trecut.
Investigația FIFA nu l-a găsit vinovat pe Infantino de conflict de interese.
Infantino, reacție când a aflat ce salariu i s-a propus la FIFA: „O insultă”
Încă un amănunt care evidențiază modul cum gândește și acționează Infantino la forul mondial.
Domenico Sala, directorul Comisiei de Audit și Conformitate FIFA, a propus la început un salariu de două milioane de dolari (1,8 miliarde de euro) pentru președinte.
Infantino s-a plâns la o reuniunea a Consiliului FIFA: „Un asemenea salariu este o insultă”.